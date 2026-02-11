Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Vecinos de Sada alertan de “escollos” institucionales para visitar Corbeiroa

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
11/02/2026 15:12
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos de Sada siguen cuestionando la actitud de la Xunta respecto a la situación del Castillo de Corbeiroa. Para la Asociación de la Calle de la Obra, el colectivo que impulsó el acondicionamiento de esta antigua batería de defensa y consiguió autorización para entrar en ella después de varios decenios cerrada, la conducta de Cultura, Lingua e Xuventude está siendo "obstruccionista y de ilegalidad manifiesta" en relación con este Bien de Interés Cultural (BIC) y que los “escollos” son continuos, e incluso la Valedora do Pobo de Galicia envió un escrito al secretario de la asociación en que confirma que la Consellería de Cultura  "aínda non nos remitiu a información requirida" a pesar de que "a demandamos en dúas ocasións urxindo o envío do informe", señala la comunicación de González Galiño.

Los residentes, a la vista de la respuesta de la Valedora do Pobo de Galicia, consideran que la institución autonómica "ignora los plazos legales de 15 días para facilitar la información solicitada desde octubre del 2025".

En este sentido, y ante lo que la entidad vecinal entiende como una "situación de rebeldía institucional", el organismo de defensa del ciudadano ha advertido a Cultura de que "no caso de persistir esta situación procederemos a realizar unha advertencia sobre las súas consecuencias legais", señala la comunicación, de 9 de febrero de 2026.

Para la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra, los hechos "demuestran que la Xunta actúa como una infractora reincidente "al ignorar requerimientos sobre una reclamación que data de principios de octubre de 2025" y violar la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia al no asegurar "el régimen de visitas obligatorio de cuatro días al mes para cualquier BIC, ni facilitar un acceso público y abierto, teniendo en cuenta que el castillo se sitúa en dominio público marítimo-terrestre", apuntan desde Sada. 

En cualquier caso, la asociación destaca el éxito de la movilización social, que ha conseguido hitos históricos como el acondicionamiento del entorno del castillo y su apertura a la ciudadanía el pasado 25 de enero, tras permanecer cerrada desde 1949. 

Con todo, aunque se trata de "avances significativos", el colectivo los ve insuficientes mientras no se cumpla la normativa vigente de modo estructural y no sea viable visitar con continuidad los restos de Corbeiroa.

La segunda visita, prevista para el pasado sábado 7 de febrero, tuvo que ser aplazada por recomendación de la dirección del Albergue de Gandarío, que por donde se tiene que acceder, debido a las condiciones meteorológicas adversas, en medio de la borrasca 'Marta'.

La asociación agradeció el respaldo institucional del Ayuntamiento de Bergondo,  materializado en una moción aprobada por unanimidad en defensa del Castillo de Corbeiroa.

No obstante, el colectivo se dirigió de manera contundente a los representantes de todas las administraciones, desde la municipal a la estatal, a los que conmina a defender los derechos de los ciudadanos: "No pueden seguir mirando desde la barrera cómo se pisotea la ley mientras el descontento social alimenta el avance de la ultraderecha. La defensa del patrimonio es la defensa de nuestra identidad y de la democracia".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cervecerías de bodega

Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026
Redacción
Además de la restauración de la placa, se conmemoró el centenario de 'Las siete columnas'

María Pita restaura la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal de la calle Torreiro
Óscar Ulla
Xisco Quesada

Fallece Xisco Quesada, el joven mallorquín que dio visibilidad al cáncer de páncreas
EFE
Imagen de las cámaras de la DGT

Sendos accidentes en Abegondo causan retenciones en la A-6 y la AP-9
Noelia Díaz