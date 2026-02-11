Vecinos de Sada alertan de “escollos” institucionales para visitar Corbeiroa

Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC Cedida

Los vecinos de Sada siguen cuestionando la actitud de la Xunta respecto a la situación del Castillo de Corbeiroa. Para la Asociación de la Calle de la Obra, el colectivo que impulsó el acondicionamiento de esta antigua batería de defensa y consiguió autorización para entrar en ella después de varios decenios cerrada, la conducta de Cultura, Lingua e Xuventude está siendo "obstruccionista y de ilegalidad manifiesta" en relación con este Bien de Interés Cultural (BIC) y que los “escollos” son continuos, e incluso la Valedora do Pobo de Galicia envió un escrito al secretario de la asociación en que confirma que la Consellería de Cultura "aínda non nos remitiu a información requirida" a pesar de que "a demandamos en dúas ocasións urxindo o envío do informe", señala la comunicación de González Galiño.

Los residentes, a la vista de la respuesta de la Valedora do Pobo de Galicia, consideran que la institución autonómica "ignora los plazos legales de 15 días para facilitar la información solicitada desde octubre del 2025".

En este sentido, y ante lo que la entidad vecinal entiende como una "situación de rebeldía institucional", el organismo de defensa del ciudadano ha advertido a Cultura de que "no caso de persistir esta situación procederemos a realizar unha advertencia sobre las súas consecuencias legais", señala la comunicación, de 9 de febrero de 2026.

Para la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra, los hechos "demuestran que la Xunta actúa como una infractora reincidente "al ignorar requerimientos sobre una reclamación que data de principios de octubre de 2025" y violar la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia al no asegurar "el régimen de visitas obligatorio de cuatro días al mes para cualquier BIC, ni facilitar un acceso público y abierto, teniendo en cuenta que el castillo se sitúa en dominio público marítimo-terrestre", apuntan desde Sada.

En cualquier caso, la asociación destaca el éxito de la movilización social, que ha conseguido hitos históricos como el acondicionamiento del entorno del castillo y su apertura a la ciudadanía el pasado 25 de enero, tras permanecer cerrada desde 1949.

Con todo, aunque se trata de "avances significativos", el colectivo los ve insuficientes mientras no se cumpla la normativa vigente de modo estructural y no sea viable visitar con continuidad los restos de Corbeiroa.

La segunda visita, prevista para el pasado sábado 7 de febrero, tuvo que ser aplazada por recomendación de la dirección del Albergue de Gandarío, que por donde se tiene que acceder, debido a las condiciones meteorológicas adversas, en medio de la borrasca 'Marta'.

La asociación agradeció el respaldo institucional del Ayuntamiento de Bergondo, materializado en una moción aprobada por unanimidad en defensa del Castillo de Corbeiroa.

No obstante, el colectivo se dirigió de manera contundente a los representantes de todas las administraciones, desde la municipal a la estatal, a los que conmina a defender los derechos de los ciudadanos: "No pueden seguir mirando desde la barrera cómo se pisotea la ley mientras el descontento social alimenta el avance de la ultraderecha. La defensa del patrimonio es la defensa de nuestra identidad y de la democracia".