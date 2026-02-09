Meirás se moviliza: más de 250 firmas contra dos almacenes de baterías eléctricas en Vilar

Vecinos de Meirás presentaron ayer las alegaciones, acompañadas de más de 250 firmas, en el registro de la Xunta en A Coruña Patricia G. Fraga

Meirás se moviliza contra la implantación de dos instalaciones para el almacenamiento de energía eléctrica en Vilar. En suelo rústico de protección agropecuario y conectadas a la subestación de Unión Fenosa Distribución (UFD).

Los residentes, que no tuvieron conocimiento de los trámites iniciados por la empresa hasta hace unos días, pues “la información pública se limitó a la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG)” de sendos anuncios de Economía e Industria los días 12 y 15 de diciembre de 2025, recogieron más de 250 firmas en solo dos días para acompañar las alegaciones: “Estamos impresionados con la respuesta vecinal”, indica uno de los impulsores de la campaña, que se cerró con 253 adhesiones, todo un éxito teniendo en cuenta que solo podían unirse a ella los empadronados en Meirás.

El Ayuntamiento de Sada, que reconoce que la empresa les solicitó el certificado de clasificación urbanística interesándose por las condiciones del suelo en 2024, sostiene que recibió la notificación el día 3, coincidiendo con la exposición del documento ambiental, y señaló que estudiará la iniciativa y, “si se aprecia algún incumplimiento”, tramitará las oportunas alegaciones, al igual que los vecinos de los núcleos afectados, tanto de Vilar como de aquellos por los que discurren las líneas de evacuación, hasta la subestación de UFD.

“El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Sada establece suelos urbanizables, en los que el ayuntamiento puede desarrollar planes para el establecimiento de actividades industriales y no desvirtuar la calificación urbanística del suelo rústico de protección agropecuaria con el establecimiento de dos plantas de almacenamiento de baterías para suministro de energía eléctrica”, señalan los afectados en sus alegaciones, en las que también insisten en que “los proyectos para la construcción de las dos instalaciones no justifican las razones para considerar idóneas unas parcelas en suelo rústico con difícil acceso, en las que existe una mina de agua y enclavadas en un entorno residencial”, apuntan desde Meirás.

Además, las dos iniciativas “carecen de un plan de gestión de residuos”, algo que exige la legislación actual, y a esto se suma que ambos proyectos –denominados ‘BESS Heliades Sada 1’ y ‘BESS Heliades Sada 2’– se presentaron de manera simultánea “lo que en la práctica supone un funcionamiento como estrategia territorial, cuyos impactos acumulativos no han sido tomados en consideración”, denuncian los vecinos de Meirás.

En estos días, el vecindario mostró su absoluto rechazo con la implantación de una actividad que consideran “contaminante y nociva” en la aldea de Vilar, en el medio de una zona residencial, y además sin aportar estudios “sobre compatibilidad electromagnética, fenómenos meteorológicos extremos y tráfico adicional pesado”, y sin tener en cuenta la “interrupción de corredores y desplazamiento de especies autóctonas” y su impacto en la diversidad de la fauna, incumpliendo de modo evidente la Lei de Patrimonio Natural de Galicia.

En sus alegaciones, que registraron ayer en la sede territorial de la Xunta en A Coruña, denuncian la nula información recibida, “sin notificación personal, señalización física en el entorno, reuniones informativas u otras medidas que permitieran un conocimiento efectivo del proyecto por parte de la población residente en el ámbito afectado”, lo que vulnera el Convenio de Aarhaus, la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la doctrina consolidada por el Tribunal Supremo.

En el escrito, además de solicitar que se tengan en cuentan sus alegaciones y se incorporen a los expedientes PB 12/2024 y PB 13/2024, reclaman “que se deniege la autorización administrativa” a ambos proyectos “por incompatibilidad urbanística, territorial y ambiental con el ámbito residencial rural de Meirás” y porque la ubicación elegida “no está justificada frente a alternativas razonables” en suelo urbanizable, sin desvirtuar lo que indica el PGOM de Sada.