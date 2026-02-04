Las comparsas regresan a Sada para “no dejar títere con cabeza”

Os Maleantes, en la plaza de María Pita de A Coruña Cedida

Las crónicas sitúan los carnavales sadenses como uno de los más célebres de As Mariñas. “Era costume saír as comparsas arroupadas con traxes de cores, cantando cantigas que chismeaban todo o que pasou no ano...”, anota Emilio Santos Martínez, uno de los más activos articulistas sadenses, en 1977.

“De Bergondo, Oleiros, Iñás e outros sitios, viñan a Sada”, comenta en un escrito del que José Raimundo Núñez-Varela se hace eco años más tarde en su investigación ‘El Antroido en As Mariñas dos Condes’.

Las comparsas y sus cánticos eran uno de los ingredientes sustanciales de las celebraciones y, tras más de dos decenios de silencio, volverán a recorrer las calles de Sada. Lo harán de la mano de la Asociación de Vecinos de La Obra que, con honores de estreno, anuncian una Gran Festa de Antroido y la actuación de ‘Os Republicanos de Corbeiroa’, la única comparsa sadense que sobrevive y que, tras tomar el relevo de 'Os Maleantes -creada por Modesto Pena, ‘Lito del Moby’, y la asociación Castelao para recuperar una antigua tradición mariñana- “regresa para reclamar el carnaval del pueblo y para el pueblo”, explican desde el colectivo ciudadano, que se ha volcado “en rescatar una esencia que se creía perdida”, señala Paris Joel, en representación de Vecinos de La Obra.

Con la irrupción de ‘Os Republicanos de Corbeiroa’, el Entroido de Sada recuperará su voz más ácida, pues sus coplas “no dejarán títere con cabeza” y que, aunque se centrarán en asuntos municipales “que llevan años enquistados y sin solución”, lo harán enmarcadas en el contexto satírico del ‘Reinado del emperador Trump’.

“No es solo una fiesta, es una declaración de intenciones. Queremos que el Antroido vuelva a ser ese espacio donde el vecino toma la palabra a través de la ironía”, señalan desde la organización, que abrirá la agenda el día 16, con la concentración de ‘entroideiros’ a las 19.00 en La Travesía de La Obra.

“La comitiva recorrerá las calles República Argentina, Obra y Playa, llenando el centro de Sada de disfraces y retranca” y, a partir de las 20.00 horas, “actuación estelar de ‘Os Republicanos de Corbeiroa’ en la 2ª Travesía de La Obra”.

Los organizadores aseguran “un repertorio afilado” que “no dejará indiferente a nadie”, que se completará con más música y un sorteo de regalos cedidos por los negocios del entorno “reforzando el vínculo entre la asociación y el comercio” de Sada.