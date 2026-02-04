El PP agradece el interés de la Guardia Civil y la Policía Local de Sada en esclarecer el ataque a su sede

Los responsables del PP retiraron los carteles de su sede en Sada Cedida

El Partido Popular agradeció a la Guardia Civil y a la Policía Local de Sada su interés por esclarecer lo ocurrido en su sede, que apareció con las cristaleras y los muros empapelados con carteles contra el PPdeG.

Los cuerpos de seguridad contactaron con la edil Esperanza Arias para recabar información y esta les informó que "semanas atrás ya habían dejado una pegatina en la cristalera de la sede con el mismo eslogan", señala el PP de Sada.

Con la intención de dar con los autores de estos actos vandálicos y ponerlos a disposición de la justicia, se formalizó la denuncia en las dependencias de la Guardia Civil.

Para Arias, este tipo de acciones "son una clara falta de respeto a la democracia, a los cargos electos, a la diversidad ideológica y a la propiedad privada", por lo que instó a todos los grupos políticos de la corporación a expresar su repulsa ante lo ocurrido, pues "hasta ahora solo Sadamaioria ha condenado estos hechos a través de las redes".

Arias, tomando la definición de Cicerón sobre los políticos sin ética, se refirió a los autores como “manada de hienas cobardes” y aseguró que “detrás de estos actos vandálicos hay unas siglas, una ideología que ejerce el poder desprovisto de valores morales ni principios y enfocado egoístamente en intereses personales y partidistas”, añadió la portavoz del PP.

“El silencio definirá la ética del político o mejor dicho, la falta de ella” concluyó Arias.

Los conservadores hicieron extensivo su agradecimiento a todos los que les han mostrado "su apoyo e indignación por los citados actos vandálicos y a las compañeras y compañeros que se acercaron a la sede a retirar los carteles y limpiar las cristaleras y paredes".