Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sede PP de Sada empapelada
Sada

La sede del PP de Sada amanece empapelada con carteles que cuestionan su política forestal en Galicia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
02/02/2026 12:30

La sede del Partido Popular de Sada, en el centro urbano del municipio, amaneció empapelada con carteles que cuestionan la política forestal del PPdeG. 

Con el eslogan 'PP. Partido Pirónamos', aparecen las imágenes de Alberto Núñez Feijoo, Alfonso Rueda, Paula Prado y Nicole Grueira, de Nuevas Generaciones del PPdeG. También apuntan: "17 Anos Queimando Galicia'.

Al igual de Sada, la acción, que no ha sido reivindicada pero utiliza el mismo lema empleado en otras ocasiones, se repitió en sedes del PP en varias ciudades de Galicia. 

Te puede interesar

Asesinato mujer en Mos

Encuentran muerto al hombre buscado por el asesinato de su expareja en Mos
EP
El ideal gallego

El PP pide a Inés Rey que actúe para asegurar el "correcto funcionamiento" de Alvedro y garantizar la conexión de A Coruña con Londres
Redacción
Reunión Amigos de la Ópera con el Concello de A Coruña

Amigos de la Ópera se reúne con el Concello de A Coruña con motivo de la 74 Temporada Lírica
Redacción
Néstor Rego y Pura Ferreño, en un momento de la visita, en las inmediaciones de la casa consistorial de Coirós

El BNG apremia "melloras urxentes na seguranza viaria" de la N-VI en Coirós
Lucía Tenreiro