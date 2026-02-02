La sede del PP de Sada amanece empapelada con carteles que cuestionan su política forestal en Galicia

La sede del Partido Popular de Sada, en el centro urbano del municipio, amaneció empapelada con carteles que cuestionan la política forestal del PPdeG.

Con el eslogan 'PP. Partido Pirónamos', aparecen las imágenes de Alberto Núñez Feijoo, Alfonso Rueda, Paula Prado y Nicole Grueira, de Nuevas Generaciones del PPdeG. También apuntan: "17 Anos Queimando Galicia'.

Al igual de Sada, la acción, que no ha sido reivindicada pero utiliza el mismo lema empleado en otras ocasiones, se repitió en sedes del PP en varias ciudades de Galicia.