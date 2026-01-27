Sada llevará al pleno los más de 300.000 euros de presupuesto para arreglar la capilla de San Roque

Imagen histórica de la capilla de San Roque de Sada Concello de Sada

El Ayuntamiento de Sada continúa dando pasos para ejecutar la rehabilitación y reforma integral de la capilla de San Roque. La actuación prevista tiene como objetivo garantizar la estabilidad estructural del edificio, corregir las patologías detectadas en los distintos estudios realizados en estos pasados meses y mejorar su estado de conservación, respetando en todo momento su valor patrimonial.

El Ayuntamiento contrató este proyecto de rehabilitación a los arquitectos Jorge Aragón Fitera y Manuel J. Freire Tellado. Entre las actuaciones previstas destaca, en primer lugar, la retirada de la fuente contigua a la fachada norte, identificada como la causa principal de los problemas de cimentación. A partir de ahí, se ejecutará una mejora del terreno mediante la inyección de resinas expansivas, una técnica no destructiva que permite consolidar el suelo y estabilizar el edificio.

Este sistema se completa con la instalación de micropilotes que reforzarán la capacidad de carga del terreno bajo los muros. Asimismo, se procederá a la reconstrucción de los muros afectados, cosiendo las grietas existentes y saneando las zonas afectadas por humedades, así como la rehabilitación de la estructura metálica del campanario, sustituyendo aquellas piezas que no sean recuperables.

Imagen histórica del entorno de la capilla de San Roque Concello de Sada

Estos trabajos están presupuestados inicialmente en 376.000 euros. Parte de esta inversión es intención del gobierno local que sea sufragado con cargo al POS Adicional de la Diputación. La propuesta del equipo de gobierno será debatida en el pleno ordinario de este jueves.

El Gobierno local continúa así avanzando para poder acometer esta necesaria intervención, siguiendo un proceso riguroso y con todas las garantías técnicas y patrimoniales, explican. Se trata de un inmueble protegido, por lo que fue preciso realizar distintos estudios previos que permiten conocer con precisión las causas de los problemas estructurales detectados. Entre ellos, fue necesario solicitar autorización a Patrimonio y contratar un estudio arqueológico específico, fundamental para avanzar en el diagnóstico de las razones que están provocando los asientos del edificio y definir la solución más idónea.

El Ejecutivo pretende dotar de seguridad al edificio y mejorar las condiciones para su uso cultural y expositivo por parte del vecindario.