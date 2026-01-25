Corbeiroa, de ruina casi invisible a símbolo de los vecinos de Sada

Los vecinos pudieron recorrer el espacio entre las estructuras existentes de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa Cedida

Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la antigua Defensa de Corbeiroa. Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra que, después de varios intentos y muchas reivindicaciones, consiguió la apertura del BIC (Bien de Interés Cultural) y, en consecuencia, el cumplimiento de lo establecido en la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

Algunos de los vecinos de la Calle de la Obra de Sada, antes de salir hacia la fortificación, a la que accedieron desde el Albergue de Marina Española Patricia G. Fraga

Corbeiroa, con la Torre de Fontán, está representada en el escudo de Sada. Las dos, de trazado similar y estratégicamente situadas, son de la misma época y su construcción respondió a la necesidad de custodiar la importante industria textil –surtía de telas y cordeles a la Armada Real– y de salazón de sardina implantadas por empresarios catalanes, además de las numerosas embarcaciones de pesca de las que disponía el Gremio de Mareantes en el siglo XVII.

En la actualidad, de Corbeiroa solo se conservan restos de algunas edificaciones y los muros del mirador, con una de las vistas más espectaculares y menos conocidas de Sada.

Hasta allí se desplazaron los visitantes, que salieron desde la Travesía de la Obra para caminar hasta el Albergue de Marina Española, que ahora mismo es el único acceso existente a Corbeiroa.

Así, los vecinos avanzaron por la avenida de República Argentina hasta la entrada al albergue, en el término municipal de Bergondo.

Después atravesaron sus instalaciones y descendieron unos metros hasta el emplazamiento de la defensa, en Punta Corbeiroa.

Declarada BIC a mediados del siglo XX, permaneció oculta por la maleza durante decenios hasta que en 2016, la Xunta adecentó el espacio y aparecieron las estructuras, pero las vistas apenas duraron unos años y las construcciones, de nuevo inaccesibles –“nin un euro máis nin unha visita técnica”– volvieron a su situación anterior hasta que los residentes, cansados de la desatención al BIC, decidieron tomar cartas en el asunto, canalizando su malestar a través de la Asociación de la Calle de la Obra.

Ahora, su idea es recuperarlas y “crear un itinerario cultural conxunto (...) integrando historia e natureza”.