Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Corbeiroa, de ruina casi invisible a símbolo de los vecinos de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/01/2026 21:04
Los vecinos pudieron recorrer el espacio entre las estructuras existentes de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa
Los vecinos pudieron recorrer el espacio entre las estructuras existentes de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la antigua Defensa de Corbeiroa. Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra que, después de varios intentos y muchas reivindicaciones, consiguió la apertura del BIC (Bien de Interés Cultural) y, en consecuencia, el cumplimiento de lo establecido en la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia

Algunos de los vecinos de la Calle de la Obra de Sada, antes de salir hacia la fortificación, a la que accedieron desde el Albergue de Marina Española
Algunos de los vecinos de la Calle de la Obra de Sada, antes de salir hacia la fortificación, a la que accedieron desde el Albergue de Marina Española
Patricia G. Fraga

Corbeiroa, con la Torre de Fontán, está representada en el escudo de Sada. Las dos, de trazado similar y estratégicamente situadas, son de la misma época y su construcción respondió a la necesidad de custodiar la importante industria textil –surtía de telas y cordeles a la Armada Real– y de salazón de sardina implantadas por empresarios catalanes, además de las numerosas embarcaciones de pesca de las que disponía el Gremio de Mareantes en el siglo XVII. 

Los restos de la antigua defensa están invadidos por la maleza y con los muros presentan varias grietas Cedida

Un BIC en riesgo y ninguna respuesta: así nació la ‘República Senderista de Corbeiroa’

Más información

En la actualidad, de Corbeiroa solo se conservan restos de algunas edificaciones y los muros del mirador, con una de las vistas más espectaculares y menos conocidas de Sada. 

Hasta allí se desplazaron los visitantes, que salieron desde la Travesía de la Obra para caminar hasta el Albergue de Marina Española, que ahora mismo es el único acceso existente a Corbeiroa. 

Así, los vecinos avanzaron por la avenida de República Argentina hasta la entrada al albergue, en el término municipal de Bergondo. 

Después atravesaron sus instalaciones y descendieron unos metros hasta el emplazamiento de la defensa, en Punta Corbeiroa

Galería

La antigua Batería de Corbeiroa abre sus puertas tras más de 40 años cerrada

Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BICVer más imágenes

Declarada BIC a mediados del siglo XX, permaneció oculta por la maleza durante decenios hasta que en 2016, la Xunta adecentó el espacio y aparecieron las estructuras, pero las vistas apenas duraron unos años y las construcciones, de nuevo inaccesibles –“nin un euro máis nin unha visita técnica”– volvieron a su situación anterior hasta que los residentes, cansados de la desatención al BIC, decidieron tomar cartas en el asunto, canalizando su malestar a través de la Asociación de la Calle de la Obra.

Ahora, su idea es recuperarlas y “crear un itinerario cultural conxunto (...) integrando historia e natureza”.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Exterior de la oficina, en la calle Pintor Seijo Rubio

Betanzos urge soluciones a la situación de la oficina del INSS
Lucía Tenreiro
Una glorieta permitiría un acceso más fluido al nuevo centro de salud desde la vía autonómica AC-542

La ubicación de una glorieta en el centro urbano de Abegondo está todavía en fase de estudio
Fran Moar
Balizas reglamentarias de tráfico

Por qué llevar la baliza en el coche puede ser un riesgo en A Coruña
Guillermo Parga
Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones
Dani Sánchez