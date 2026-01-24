Sada cancela la jornada del sábado del Trail Costa Doce por el mal tiempo

Trail Costa Doce en Sada Cedida

El Concello de Sada ha decidido cancelar la jornada de este sábado del Trail Costa Doce, previsto para las 19.00 horas, debido a las malas condiciones meteorológicas, que "non aconsellan a celebración dunha proba nocturna".

No obstante, desde el ayuntamiento informan de que se mantiene la jornada programada para mañana, domingo 25 de enero, que se celebrará con normalidad a partir de las 10.00 horas.

Casi seiscientos deportistas están inscritos para participar en la décima edición del Trail Costa Doce, que organizan el Ayuntamiento de Sada y el CAS (Club de Atletismo Sada).

Una vez cerradas las inscripciones, el pasado 18 de enero, se confirmó la asistencia de más de medio millar de atletas, que tenían previsto disputar diferentes pruebas entre el sábado 24 -la ahora cancelada- y el domingo 25, en el marco de una de las competiciones que, por el entorno en que se desarrolla y los distintos niveles de dificultad, es una de las más espectaculares del calendario de trails en Galicia.