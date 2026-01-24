Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada cancela la jornada del sábado del Trail Costa Doce por el mal tiempo

Redacción
24/01/2026 10:07
Trail Costa Doce en Sada
Trail Costa Doce en Sada
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Sada ha decidido cancelar la jornada de este sábado del Trail Costa Doce, previsto para las 19.00 horas, debido a las malas condiciones meteorológicas, que "non aconsellan a celebración dunha proba nocturna".

No obstante, desde el ayuntamiento informan de que se mantiene la jornada programada para mañana, domingo 25 de enero, que se celebrará con normalidad a partir de las 10.00 horas.

Casi seiscientos deportistas están inscritos para participar en la décima edición del Trail Costa Doce, que organizan el Ayuntamiento de Sada y el CAS (Club de Atletismo Sada).

Trail Costa Doce en Sada

El X Trail Costa Doce, uno de los más espectaculares de Galicia, reunirá a más de medio millar de deportistas en Sada

Más información

Una vez cerradas las inscripciones, el pasado 18 de enero, se confirmó la asistencia de más de medio millar de atletas, que tenían previsto disputar diferentes pruebas entre el sábado 24 -la ahora cancelada- y el domingo 25, en el marco de una de las competiciones que, por el entorno en que se desarrolla y los distintos niveles de dificultad, es una de las más espectaculares del calendario de trails en Galicia.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los pabellones de Fitur 2026

La ministra Rego pide a Fitur que se vete la participación de Israel
EFE
Los pasillos de Fitur, llenos de visitantes

Fitur abre al público con experiencias variopintas tras el luto por la tragedia de Adamuz
EFE
La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes

Betanzos ya tiene a sus nuevos embajadores de la tortilla
Redacción
El ideal gallego

El crimen de Marta del Castillo cumple 17 años en medio del traslado de Carcaño y la citación del perito de su móvil
EP