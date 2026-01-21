Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

El X Trail Costa Doce, uno de los más espectaculares de Galicia, reunirá a más de medio millar de deportistas en Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/01/2026 11:30
Trail Costa Doce en Sada
Trail Costa Doce en Sada
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Casi seiscientos deportistas (560) participarán este fin de semana en la décima edición del Trail Costa Doce, que organizan el Ayuntamiento de Sada y el CAS (Ckub de Atletismo Sada).

Una vez cerradas las inscripciones, el pasado 18 de enero, se confirmó la asistencia de más de medio millar de atletas, que disputarán diferentes pruebas entre el sábado 24 y el domingo 25, en el marco de una de las competiciones que, por el entorno en que se desarrolla y los distintos niveles de dificultad, es una de las más espectaculares del calendario de trails en Galicia. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Museo Estrella Galicia

El Museo de Estrella Galicia reabre tras el récord de visitas en 2025
Redacción
Temporal en A Coruña, olas

Estas son las peores horas del paso del temporal por A Coruña este miércoles y jueves
Noela Rey Méndez
Palma de Mallorca

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión familiar en Palma
EFE
Fitur 2026

Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz
EFE