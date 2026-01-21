El X Trail Costa Doce, uno de los más espectaculares de Galicia, reunirá a más de medio millar de deportistas en Sada

Trail Costa Doce en Sada Cedida

Casi seiscientos deportistas (560) participarán este fin de semana en la décima edición del Trail Costa Doce, que organizan el Ayuntamiento de Sada y el CAS (Ckub de Atletismo Sada).

Una vez cerradas las inscripciones, el pasado 18 de enero, se confirmó la asistencia de más de medio millar de atletas, que disputarán diferentes pruebas entre el sábado 24 y el domingo 25, en el marco de una de las competiciones que, por el entorno en que se desarrolla y los distintos niveles de dificultad, es una de las más espectaculares del calendario de trails en Galicia.