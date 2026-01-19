Cae la Banda del Moko de A Coruña tras un operativo "de película" de la Guardia Civil

La zona de Sada en la que ocurrieron los hechos Vecinos Unidos Sada

Cuatro miembros de la Banda del Moko, el grupo de atracadores juveniles que ha protagonizado múltiples actuaciones en A Coruña y su área metropolitana, fueron detenidos en la madrugada del sábado al domingo en el término municipal de Sada. La actuación fue llevada a cabo por el equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil y tuvo lugar la rotonda de Cantalarrana de la población mariñana.

Varios vehículos camuflados dieron el alto a un coche en el que viajaban los presuntos malhechores, quienes lejos de obedecer la orden emprendieron una huida que resultó ser a ninguna parte. El vehículo, que todo parece indicar que había sido robado, se estrelló contra las vallas en su intento de comenzar la fuga. Testigos presenciales definen el dispositivo y la actuación como "de película".

De las cuatro personas que entraron en el calabozo, dos permanecen dentro. Una de ellas es menor de edad y se había fugado recientemente del centro de menores de Palavea, en el que buena parte de la Banda del Moko había cumplido condena.

Primeras actuaciones

Las primeras actuaciones que se le atribuyen a la Banda del Moko en A Coruña fueron a finales de 2024, con el asalto motorizado a cuatro locales del entorno de la plaza de San Pablo. También estaría detrás de los recientes atracos a sucursales de Correos, además de El Invernadero de Elviña. Sin embargo, tiene predilección por el área metropolitana, donde es especialmente conocida y temida. De hecho, el cerco de la Guardia Civil explicaría por qué cada vez eran más habituales sus golpes en la ciudad y se dejaban sentir muy de vez en cuando más allá del puente de A Pasaxe.

La Banda del Moko es un grupo de atracadores que en un principio estuvo formada por menores, pero que al que el paso del tiempo ha convertido en una formación con personas ya adultas entre sus miembros. Su modus operandi consiste habitualmente en robar un vehículo, estrellarlo contra la puerta del objetivo en cuestión y realizar una actuación exprés en el interior. Aunque normalmente el botín no es especialmente suculento, los daños en los establecimientos han alcanzado los 20.000 o 30.000 euros, según estimaciones de los seguros. Quizás, a ese relato de delincuencia juvenil le faltaba un epílogo propio del cine quinqui como el que tuvo lugar en Sada.