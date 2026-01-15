Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

La Comisión O Castro nace con la promesa de defender el legado de Díaz Pardo y Seoane

Un conjunto de asociaciones da este paso tras lograr la declaración como BIC del museo Carlos Maside

Ana Herrero
15/01/2026 07:10
El museo Carlos Maside
El museo Carlos Maside
Javier Albores
Tras la declaración del Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside como Bien de Interés Cultural (BIC) en julio del año pasado, un grupo de entidades y particulares ha constituido la Comisión O Castro, para “observar el buen cuidado e impulsar el pleno funcionamiento” de este museo y, de paso, poner en valor y defender el legado de sus fundadores en O Castro, Sada, Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane. 

La Comisión, compuesta de modo asambleario y coordinada por Iria Friné Rivera Vázquez, señala que el museo “es una parte integral de Sargadelos” y constituye el epicentro en el que ideas, influencias artísticas, temas, estilos, hechos, artistas, figuras históricas y documentación “sirven de base para la realización de diseños de cerámica”, y para una “actitud activa de la cultura”.

El organismo coordinado por Iria Friné defiende que el edificio es “una parte integral de Sargadelos”

El museo expone la innovación intelectual gallega y europea desde las décadas de 1920 y 1930 en adelante, “a un nivel igual, por ejemplo, a los actuales archivos de la Bauhaus en Berlín”, ha señalado la Comisión, por lo que es “un espacio único”.

Dado el carácter extraordinario del museo, la Comisión debe tener en cuenta el estado de conservación del espacio, las obras de la colección y la documentación, la ausencia de actividad y de programación “fiel a los principios con los que fue creado” y el “nulo interés en que funcione como lo que es”. “Ninguna sociedad que se respete a sí misma quiere ver la cultura y el arte que la representa y vive en ella tratada con degradación, indignidad, indiferencia, frivolidad, interés desleal y ridículo, hasta lo patético y la vergüenza ajena”, denunció la Comisión.

El Museo Carlos Maside, al igual que las 1.447 obras de arte de su colección, exhiben un reconocimiento por su valor arquitectónico y artístico para la historia de la comunidad. Su distinción como BIC elevó hasta los 790 los elementos que disponen de ella y supuso la aplicación del régimen de tutela de la ley de patrimonio cultural.

Entre las entidades firmantes están Alexandre Bóveda, BNG, Irmáns Suárez Picallo o Alternativa dos Veciños

La Comisión O Castro ha concretado así sus objetivos y metas en el espacio de la Comisión pola Recuperación Histórica de A Coruña. Las entidades y personas firmantes son, entre otras, la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, la AC Irmáns Suárez Picallo de Sada, la Plataforma Carlos Maside, la Asociación Cultural Lugo Patrimonio, los 19 de Meirás, el BNG, Alternativa dos Veciños, la Rede de Escolas de Ensino Galego, Semente Nacional, Sadamaioría, la Fundación Alexandre Bóveda, la Fundación Manuel María, la Federación Galiza Cultura o Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

