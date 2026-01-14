Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

Sada contrata las obras del área de ocio de Fontán, el espacio que une los muelles y el antiguo núcleo marinero

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
14/01/2026 06:24
Recreación del área infantil y de ocio del Porto de Sada
Recreación del área infantil y de ocio del Porto de Sada
Concello de Sada
El Gobierno de Benito Portela ha contratado las obras de ‘Humanización do Parque do Porto de Sada’, el espacio que une los muelles sadenses con el antiguo núcleo marinero de Fontán

Las actuaciones, incluidas en el POS de la Diputación de A Coruña, se adjudicaron por 174.821.44 euros a Urbanismo Técnico Sostenible SL. 

La idea es convertir este área en un entorno “máis verde, accesible e integrador”, conectado y adaptado a todas las edades a través de un diseño que contempla “a creación de tres áreas diferenciadas, a instalación de novos xogos e equipamento, e a mellora do mobiliario”, lo que transformará por completo esta zona, “o espazo de contacto entre a acusada topografía do barrio e o mar, conformando unha zona de topografía escarpada e rochas, que pouco a pouco foi deixando paso á construción do Porto de Sada”, recoge la memoria de la actuación, que se acometerá este 2026.

Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena

El Ayuntamiento de Sada licita la primera fase de la reforma del Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena

Más información

Intenciones

“Estas obras teñen como obxectivo esencial aumentar a presenza de vexetación na vila, dotando ó parque de significativa zona verde e de árbores, da que actualmente carece, e construír un lugar de encontro, descanso e ocio, adecuado para o noso tempo” donde los árboles actuarán como “mediadoras” con el entorno regulando la escala, abriendo o cerrando las vistas y “xerando condicións ambientais diversas en función da estación do ano na que se recorra” este Parque do Porto de Sada. 

Las obras contratadas contemplan la eliminación de los desniveles existentes en toda el área unificando las cotas para hacerla más accesibles mediante el uso de materiales acordes con un entorno verde y de descanso; la creación de tres zonas diferenciadas, de manera que convivan en un mismo espacio edades y usos diversos, “favorecendo a integración e satisfacendo as diferentes necesidades de cada tramo de idade” e instalando nuevos elementos de ocio infantil orientados “á socialización e o xogo compartido” con la intención de “mellorar as habilidades sociais” entre los niños, sin perder por eso la diversión y el entretenimiento, además de cambiar el mobiliario y la iluminación urbanas, ampliar los espacios de sombra y crear áreas de estancia, de reunión y de socialización y, en definitiva “mellorar a imaxe urbana do porto e o paseo marítimo sadenses” y el tradicional Barrio de Fontán.

 

Con todos estos cambios se ganará en eficiencia y en seguridad y se cubrirán “moitas das demandas do entorno” apostando por la movilidad y por su por parte de los vecinos de Sada.

