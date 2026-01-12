Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Carmucha, Badana y Slowgrains ganan el certamen de escaparates de Sada

Redacción
12/01/2026 12:14
Encendido Navideño en Sada
Encendido Navideño en Sada
Archivo El Ideal Gallego
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Peluquería Carmucha, Badana y Slowgrains son los ganadores del certamen de escaparates navideños de Sada, organizado por la Concejalía de Promoción Económica. El objetivo era dinamizar el comercio local, fomentar la creatividad y reconocer el esfuerzo de los establecimientos por "ofrecer espazos atractivos e diferenciados".

En la valoración se tuvieron en cuenta criterios como la composición del escaparate y la originalidad de la temática de Navidad; el uso de los propios artículos a la venta como elementos decorativos; la interacción con el público; el empleo de técnicas sostenibles o materiales reutilizados; y el grado de trabajo invertido en la conformación de la vitrina final.

Peluquería Carmucha se llevó 300 euros, Badana 200 y Slowgrains 100. "Desde o Concello de Sada queremos felicitar ás persoas premiadas e agradecer a participación de todos os comercios que formaron parte desta iniciativa, contribuíndo a crear unha vila máis viva e atractiva durante as festas do Nadal. Desde o Concello seguiremos traballando para fomentar o comercio de proximidade e poñer en valor os establecementos locais", expresó el Ayuntamiento.

Ambiente en la feria de Carral este domingo

Las ferias, un modelo de comercio que resiste al paso del tiempo

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio bar Suiza

Tres meses de detención provisional para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja
EFE
Natalia Gamero

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler
Lara Fernández
El ideal gallego

Endesa avisa a sus 10 millones de clientes del robo de datos, incluidas cuentas bancarias
EFE