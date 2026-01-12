Carmucha, Badana y Slowgrains ganan el certamen de escaparates de Sada

Encendido Navideño en Sada Archivo El Ideal Gallego

Peluquería Carmucha, Badana y Slowgrains son los ganadores del certamen de escaparates navideños de Sada, organizado por la Concejalía de Promoción Económica. El objetivo era dinamizar el comercio local, fomentar la creatividad y reconocer el esfuerzo de los establecimientos por "ofrecer espazos atractivos e diferenciados".

En la valoración se tuvieron en cuenta criterios como la composición del escaparate y la originalidad de la temática de Navidad; el uso de los propios artículos a la venta como elementos decorativos; la interacción con el público; el empleo de técnicas sostenibles o materiales reutilizados; y el grado de trabajo invertido en la conformación de la vitrina final.

Peluquería Carmucha se llevó 300 euros, Badana 200 y Slowgrains 100. "Desde o Concello de Sada queremos felicitar ás persoas premiadas e agradecer a participación de todos os comercios que formaron parte desta iniciativa, contribuíndo a crear unha vila máis viva e atractiva durante as festas do Nadal. Desde o Concello seguiremos traballando para fomentar o comercio de proximidade e poñer en valor os establecementos locais", expresó el Ayuntamiento.