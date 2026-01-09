El Ayuntamiento de Sada licita la primera fase de la reforma del Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena

Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena Cedida

El Ayuntamiento de Sada viene de licitar por 500.000 euros la Fase 1 de la reforma integral del recinto deportivo As Mariñas Andrés Pena, una actuación prioritaria del gobierno municipal destinada a modernizar esta instalación y garantizar su uso seguro, funcional y adaptado a las necesidades actuales. Las empresas podrán presentar ofertas hasta final de mes y, una vez adjudicadas, las obras tendrán una duración de dos meses desde su inicio.

Esta primera fase forma parte de un proyecto global promovido por el Ayuntamiento y recoge las intervenciones más urgentes y fundamentales para la práctica deportiva. Entre las actuaciones previstas destaca la renovación completa del césped artificial del campo principal mediante el relevo del sistema sintético actual por un nuevo pavimento deportivo de altas prestaciones. Asimismo, se ejecutará una nueva zona de calentamiento anexa al terreno de juego equipada con un pavimento técnico adecuado para el acondicionamiento previo de los deportistas.

El proyecto incluye también la ampliación del canal perimetral de drenaje, con el objetivo de mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales, optimizando el comportamiento del recinto en condiciones meteorológicas adversas. A estas actuaciones se suman la mejora del sistema de arroyo, la pintura y puesta a punto del cierre perimetral de la parcela, y el suministro e instalación de nueva equipación deportiva reglamentaria, como bancadas, porterías y banderolas de córner, además de elementos auxiliares como limpiabotas, que facilitan el uso y mantenimiento de la superficie de juego.

La reforma se completará con una segunda fase que contempla la renovación y ampliación de los vestuarios —incluyendo un vestuario femenino—, la ampliación de los accesos para lo público, la renovación de la iluminación del terreno de juego, la instalación de un panel digital y la cubierta de la grada.

Con esta relevante actuación se ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Sada con el deporte municipal, destacando la importancia estratégica del recinto deportivo As Mariñas Andrés Pena y la necesidad de dotarlo de infraestructuras modernas, seguras y adaptadas al uso intensivo que realizan los clubes, las escuelas deportivas y el vecindario.

La Concejalía de Deportes destaca que el proceso de mejora de esta instalación viene de lejos. Hasta ahora se llevaron a cabo actuaciones puntuales y trabajos de mantenimiento que permitieron dar respuesta a las necesidades cotidianas, garantizando el funcionamiento del campo y el desarrollo de la actividad deportiva y social sin interrupciones. Aunque se trataba de intervenciones de menor alcance, fueron fundamentales para mantener el recinto operativo mientras se avanzaba en la planificación de una reforma integral y estructural como la que ahora se inicia con la licitación de esta Fase 1.