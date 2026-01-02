Cantabile protagoniza el Concierto de Año Nuevo este domingo en la Casa da Cultura de Sada

Coro Cantabile durante una actuación el pasado diciembre Javier Alborés

La Concejalía da Cultura de Sada programa para el próximo domingo 4 de enero de 2026, a las 19:00 horas, en la Casa da Cultura Pintor Lloréns, el Concierto de Año Nuevo, que estará a cargo del Coro Infantil y Juvenil “Cantabile”. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Coro Infantil y Junvenil Cantabile es una destacada agrupación musical de A Coruña, fundada en el año 2002, que integra a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 30 años aproximadamente. Está dirigido por su fundador, el tenor y profesor de canto Pablo Carballido.

La formación está especializada principalmente en música clásica barroca, aunque su repertorio abarca también amplio espectro de música sacra y profana, lo que le permite ofrecer conciertos variados y de gran calidad artística.

A lo largo de su trayectoria, Cantabile ha realizado numerosos conciertos y cuenta con varios trabajos discográficos, entre los que destaca “Vinde ve-o Neno! Nadal con Cantabile” (2013), una recopilación de villancicos gallegos.

El Concierto de Año Nuevo será una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta cultural de calidad y comenzar el año con música coral de primer nivel.