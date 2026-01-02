Mi cuenta

Sada

Cantabile protagoniza el Concierto de Año Nuevo este domingo en la Casa da Cultura de Sada

Redacción
02/01/2026 11:10
Coro Cantabile
Coro Cantabile durante una actuación el pasado diciembre
Javier Alborés
La Concejalía da Cultura de Sada programa para el próximo domingo 4 de enero de 2026, a las 19:00 horas, en la Casa da Cultura Pintor Lloréns, el Concierto de Año Nuevo, que estará a cargo del Coro Infantil y Juvenil “Cantabile”. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Coro Infantil y Junvenil Cantabile es una destacada agrupación musical de A Coruña, fundada en el año 2002, que integra a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 30 años aproximadamente. Está dirigido por su fundador, el tenor y profesor de canto Pablo Carballido. 

La formación está especializada principalmente en música clásica barroca, aunque su repertorio abarca también amplio espectro de música sacra y profana, lo que le permite ofrecer conciertos variados y de gran calidad artística. 

A lo largo de su trayectoria, Cantabile ha realizado numerosos conciertos y cuenta con varios trabajos discográficos, entre los que destaca “Vinde ve-o Neno! Nadal con Cantabile” (2013), una recopilación de villancicos gallegos.

El Concierto de Año Nuevo será una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta cultural de calidad y comenzar el año con música coral de primer nivel.

