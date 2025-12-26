Mi cuenta

Sada

El belén de Bob Esponja está en Sada

A través de materiales reciclados de la Piscina Municipal, el personal ha creado un nacimiento al puro estilo Bob Esponja

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
26/12/2025 18:31
Belén reciclado de la Piscina Municipal de Sada
Belén reciclado de la Piscina Municipal de Sada
Son muchos y muy variados los belenes que adornan las casa, comercios o edificios municipales durante estas fechas. Se han visto, a lo largo de los años, nacimientos tan espectaculares como el que armaron en Bergondo hace dos años, compuesto por 1000 figuras de Playmobil, pero nunca un churro de piscina fue motivo de inspiración. Hasta ahora. 

El personal de la Piscina Municipal de Sada ha puesto todo su empeño en crear un belén al más puro Bob Esponja. A través de materiales reciclados como churros, flotadores, macarrones y cartón, la piscina se ha convertido en un "ejemplo de imaginación y compromiso con el reciclaje". 

Han sido muchos los usuarios que se han pasado durante estas fechas por la instalación navideña, de la que destacan su valor artístico y simbólico que combina Navidad y conciencia ambiental.

