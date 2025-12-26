El belén de Bob Esponja está en Sada

Belén reciclado de la Piscina Municipal de Sada Facebook

Son muchos y muy variados los belenes que adornan las casa, comercios o edificios municipales durante estas fechas. Se han visto, a lo largo de los años, nacimientos tan espectaculares como el que armaron en Bergondo hace dos años, compuesto por 1000 figuras de Playmobil, pero nunca un churro de piscina fue motivo de inspiración. Hasta ahora.

El personal de la Piscina Municipal de Sada ha puesto todo su empeño en crear un belén al más puro Bob Esponja. A través de materiales reciclados como churros, flotadores, macarrones y cartón, la piscina se ha convertido en un "ejemplo de imaginación y compromiso con el reciclaje".

Han sido muchos los usuarios que se han pasado durante estas fechas por la instalación navideña, de la que destacan su valor artístico y simbólico que combina Navidad y conciencia ambiental.