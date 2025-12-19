Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Los vecinos celebran la ‘caída’ del inmueble abandonado en la calle de la Obra de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/12/2025 14:50
Una máquina y varios operarios realizaron las tareas de demolición
Una máquina y varios operarios realizaron las tareas de demolición
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Día de celebración en la calle de la Obra de Sada. Los residentes en esta céntrica vía del casco urbano sadense mostraron su entusiasmo al comprobar que, después de muchos años de reclamaciones, se iniciaron las tareas de demolición de los restos de un inmueble abandonado que suponía un riesgo para la ciudadanía dado su estado de ruina, que incluso obligó a acordonar un tramo de la vía en septiembre de este 2025. “Ha sido una lucha larga y por momentos frustrante, pero hoy celebramos que nuestras reivindicaciones han dado sus frutos”, señalan desde la directiva de la Asociación de Vecinos de la Obra

La entidad considera que con el inicio de esta intervención se empieza a dar respuesta a “dos años de intensa presión mediática y constantes reuniones con los responsables municipales” para acabar con una situación que acumula más de 50 años de abandono, inseguridad e insalubridad, pero insta al Ayuntamiento de Sada al acondicionamiento inmediato y retirada de toda la maleza que invade el solar resultante, entre los números 7 y 11.

Ofensiva

El colectivo indica que estas actuaciones no comienzan por casualidad, sino que son la consecuencia de la insistencia vecinal y a una ofensiva nunca vista en Sada. “Tras decenios de inacción administrativa, la asociación inició hace dos años una ofensiva reivindicativa sin precedentes”, con conversaciones con los responsables municipales “para exigir una solución técnica y legal” y una intensa campaña que consiguió atraer la atención de la ciudadanía sobre en el riesgo que suponía el inmueble para cualquier que caminase por la calle de la Obra.

“La demolición es una victoria de la unión vecinal frente a un problema que parecía eterno”, señalan desde la entidad que encabeza Paris Joel.

No obstante, los vecinos del entorno advierten que “esto no ha terminado” pues, tras demoler la estructura, es necesario limpiar los terrenos de forma inmediata “para evitar nuevos focos de suciedad o plagas, garantizando así el bienestar de todo el barrio” alrededor de la Calle de la Obra.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yolanda Díaz

La reunión de PSOE y Sumar no ataja la crisis: Los de Díaz critican falta de avances y solo "buenas palabras"
EFE
Yamila Novo, fundadora de Pan e Canela

Pan e Canela pone el sabor más dulce a la Navidad en A Coruña
Lara Fontela
Instalaciones de Pérez Torres en el Puerto Exterior de Langosteira

El Puerto de A Coruña amplía las concesiones de Correa Kessler y Pérez Torres
Iván Aguiar
Marisco en un puesto de la plaza de Lugo

Cuenta atrás para Navidad en los mercados de A Coruña: sin vieira fresca, precios disparados e inquietud
Lara Fernández