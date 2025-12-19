Los vecinos celebran la ‘caída’ del inmueble abandonado en la calle de la Obra de Sada

Una máquina y varios operarios realizaron las tareas de demolición Cedida

Día de celebración en la calle de la Obra de Sada. Los residentes en esta céntrica vía del casco urbano sadense mostraron su entusiasmo al comprobar que, después de muchos años de reclamaciones, se iniciaron las tareas de demolición de los restos de un inmueble abandonado que suponía un riesgo para la ciudadanía dado su estado de ruina, que incluso obligó a acordonar un tramo de la vía en septiembre de este 2025. “Ha sido una lucha larga y por momentos frustrante, pero hoy celebramos que nuestras reivindicaciones han dado sus frutos”, señalan desde la directiva de la Asociación de Vecinos de la Obra.

La entidad considera que con el inicio de esta intervención se empieza a dar respuesta a “dos años de intensa presión mediática y constantes reuniones con los responsables municipales” para acabar con una situación que acumula más de 50 años de abandono, inseguridad e insalubridad, pero insta al Ayuntamiento de Sada al acondicionamiento inmediato y retirada de toda la maleza que invade el solar resultante, entre los números 7 y 11.

Ofensiva

El colectivo indica que estas actuaciones no comienzan por casualidad, sino que son la consecuencia de la insistencia vecinal y a una ofensiva nunca vista en Sada. “Tras decenios de inacción administrativa, la asociación inició hace dos años una ofensiva reivindicativa sin precedentes”, con conversaciones con los responsables municipales “para exigir una solución técnica y legal” y una intensa campaña que consiguió atraer la atención de la ciudadanía sobre en el riesgo que suponía el inmueble para cualquier que caminase por la calle de la Obra.

“La demolición es una victoria de la unión vecinal frente a un problema que parecía eterno”, señalan desde la entidad que encabeza Paris Joel.

No obstante, los vecinos del entorno advierten que “esto no ha terminado” pues, tras demoler la estructura, es necesario limpiar los terrenos de forma inmediata “para evitar nuevos focos de suciedad o plagas, garantizando así el bienestar de todo el barrio” alrededor de la Calle de la Obra.