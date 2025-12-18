Llega el 'Tardeo Navideño' del comercio de Sada

Encendido Navideño en Sada Archivo El Ideal Gallego

Comerciantes de Sada celebran mañana viernes, día 19 de diciembre, su primer 'Tardeo Navideño'.

El evento, que se desarrollará de 17.00 a 21.00 en el centro urbano, en la intersección entre las calles Linares Rivas y Oleiros, se enmarca en la Campaña de Navidad de Acesada (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada), en la que se reparten más de 4.000 euros en premios y obsequios directos como tote bags, libretas, bolígrafos o llaveros, y se organizan talleres infantiles con actividades, música en directo con un DJ y la esperada visita de Papa Noel para goce y disfrute de los más pequeños.

El comercio de Sada apuesta por la Navidad: sorteos, actividades y dos 'tardeos' en diciembre y enero Más información

Esta actividad se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de Sada a través de las áreas de Promoción Económica y Cultura, y durante todo el día los comercios adheridos a la campaña harán promociones o descuentos, para incentivar el consumo en el comercio de Sada.

Las actividades están abiertas a toda la ciudadanía, "ya que aparte de fomentar el consumo en los comercios locales, también busca el dinamismo del pueblo y llenar de vida todas las calles y contagiar el espíritu navideño, esperamos que disfrutéis de una tarde diferente y llena de sorpresas", señalan desde Acesada.