Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Llega el 'Tardeo Navideño' del comercio de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/12/2025 11:15
Encendido Navideño en Sada
Encendido Navideño en Sada
Archivo El Ideal Gallego
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Comerciantes de Sada celebran mañana viernes, día 19 de diciembre, su primer 'Tardeo Navideño'

El evento, que se desarrollará de 17.00 a 21.00 en el centro urbano, en la intersección entre las calles Linares Rivas y Oleiros, se enmarca en la Campaña de Navidad de Acesada (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada), en la que se reparten más de 4.000 euros en premios y obsequios directos como tote bags, libretas, bolígrafos o llaveros, y se organizan talleres infantiles con actividades, música en directo con un DJ y la esperada visita de Papa Noel para goce y disfrute de los más pequeños.

El comercio de Sada apuesta por la Navidad: sorteos, actividades y dos 'tardeos' en diciembre y enero

Más información

Esta actividad se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de Sada a través de las áreas de Promoción Económica y Cultura, y durante todo el día los comercios adheridos a la campaña harán promociones o descuentos, para incentivar el consumo en el comercio de Sada.

Las actividades están abiertas a toda la ciudadanía, "ya que aparte de fomentar el consumo en los comercios locales, también busca el dinamismo del pueblo y llenar de vida todas las calles y contagiar el espíritu navideño, esperamos que disfrutéis de una tarde diferente y llena de sorpresas", señalan desde Acesada.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"
Iván Aguiar
Fundación Luis Seoane

Gonzalo Castro responde al PP: "Inés Rey delega as competencias da Luis Seoane, pero siguen sendo dela"
Óscar Ulla
El ideal gallego

A Coruña ampliará el horario de la hostelería en Navidad: 20 días con fiesta hasta las 09.00
Noela Rey Méndez
Presentación de los participantes en el Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña

Estos son los platos y locales del concurso de Tapas Picadillo
Noela Rey Méndez