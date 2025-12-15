Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira

Redacción
15/12/2025 14:08
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada
Bloques de vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Xunta de Galicia prevé transformar en vivienda pública varios bajos de su propiedad situados en el municipio de Sada, concretamente en la avenida Xoán Vicente Viqueira, una actuación que permitirá dar uso social a unos locales que permanecían vacíos desde su construcción.

Esta iniciativa es fruto de las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el alcalde de Sada, Benito Portela, la portavoz del Partido Popular, Esperanza Arias, y responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con el objetivo de encontrar una solución útil y social para estos espacios, propiedad de la administración autonómica.

El proceso se puso en marcha tras las consultas y preocupaciones trasladadas al Ayuntamiento por vecinos y vecinas de la zona, interesados en la situación de estos locales sin uso. A partir de este contacto con la ciudadanía, el Concello de Sada trasladó a la Xunta diversas alternativas, como su posible adquisición por particulares, su dedicación a otros usos públicos o su conversión en vivienda pública, opción que finalmente comienza a materializarse.

Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada 8
Bloque de viviendas en Xoán Vicente Viqueira en Sada 
Cedida

En concreto, el proyecto contempla la creación de cinco viviendas de promoción pública en locales actualmente tapiados situados en el número 17 de la avenida Xoán Vicente Viqueira, que llevan años sin actividad. No obstante, desde el Ayuntamiento se precisa que no todos los bajos existentes reúnen las condiciones técnicas necesarias para su transformación en viviendas, debido a las características constructivas de los inmuebles y a las exigencias normativas vigentes.

Pese a estas limitaciones, el Concello de Sada valora de forma positiva que el municipio sea incluido en las políticas autonómicas de promoción de vivienda pública, en un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones sociales, también en Sada.

De manera paralela, el Ayuntamiento continúa trabajando con el gobierno autonómico para analizar posibles usos públicos alternativos para los dos bajos que no cumplen los requisitos técnicos para convertirse en vivienda, con el objetivo de recuperar estos espacios para el interés general y dar respuesta a distintas necesidades del municipio.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana

Rueda deja en manos Altri seguir adelante "sin financiación" y "sin conexión": "Es una decisión empresarial"
EP
Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP