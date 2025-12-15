Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira

Bloques de vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada Cedida

La Xunta de Galicia prevé transformar en vivienda pública varios bajos de su propiedad situados en el municipio de Sada, concretamente en la avenida Xoán Vicente Viqueira, una actuación que permitirá dar uso social a unos locales que permanecían vacíos desde su construcción.

Esta iniciativa es fruto de las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el alcalde de Sada, Benito Portela, la portavoz del Partido Popular, Esperanza Arias, y responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con el objetivo de encontrar una solución útil y social para estos espacios, propiedad de la administración autonómica.

El proceso se puso en marcha tras las consultas y preocupaciones trasladadas al Ayuntamiento por vecinos y vecinas de la zona, interesados en la situación de estos locales sin uso. A partir de este contacto con la ciudadanía, el Concello de Sada trasladó a la Xunta diversas alternativas, como su posible adquisición por particulares, su dedicación a otros usos públicos o su conversión en vivienda pública, opción que finalmente comienza a materializarse.

Bloque de viviendas en Xoán Vicente Viqueira en Sada Cedida

En concreto, el proyecto contempla la creación de cinco viviendas de promoción pública en locales actualmente tapiados situados en el número 17 de la avenida Xoán Vicente Viqueira, que llevan años sin actividad. No obstante, desde el Ayuntamiento se precisa que no todos los bajos existentes reúnen las condiciones técnicas necesarias para su transformación en viviendas, debido a las características constructivas de los inmuebles y a las exigencias normativas vigentes.

Pese a estas limitaciones, el Concello de Sada valora de forma positiva que el municipio sea incluido en las políticas autonómicas de promoción de vivienda pública, en un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones sociales, también en Sada.

De manera paralela, el Ayuntamiento continúa trabajando con el gobierno autonómico para analizar posibles usos públicos alternativos para los dos bajos que no cumplen los requisitos técnicos para convertirse en vivienda, con el objetivo de recuperar estos espacios para el interés general y dar respuesta a distintas necesidades del municipio.