Sada nombra a Alejandro Carballo Rodríguez nuevo Inspector Jefe de la Policía Local

Alejandro Carballo Rodríguez inspector jefe de la Policía Local de Sada Cedida

El Ayuntamiento de Sada ha formalizado el nombramiento de Alejandro Carballo Rodríguez como funcionario de carrera en la categoría de Inspector de la Policía Local, cargo con el que asume la jefatura del cuerpo municipal. Carballo Rodríguez cuenta con casi veinte años de servicio en la Policía Local de Sada, lo que le otorga un profundo conocimiento del municipio, de su vecindario y de las necesidades específicas del servicio. Su larga trayectoria profesional se considera un valor clave para afrontar con solvencia las tareas de coordinación y dirección del cuerpo.

Con esta designación, la Policía Local de Sada da un nuevo paso en el plan de refuerzo estructural que el gobierno local ha fijado como una de sus prioridades. En esta línea, el ejecutivo municipal recuerda también la incorporación, a lo largo de 2025, de tres nuevos agentes que se sumaron al servicio tras completar su formación en la Academia Galega de Seguridade Pública.

El Ayuntamiento quiso expresar públicamente su agradecimiento a Francisco Montes Varela, quien durante los últimos cinco años desempeñó las funciones de jefe accidental de la Policía Local. Su compromiso, responsabilidad y dedicación permitieron garantizar la continuidad del servicio en un período de transición y mejorar la organización interna del cuerpo. Montes Varela continúa formando parte de la estructura policial como oficial.

Desde el consistorio se subraya el compromiso por seguir mejorando los recursos humanos y operativos de la Policía Local, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz, cercano y adaptado a las necesidades de la ciudadanía sadense.