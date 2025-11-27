Sada despide a Víctor Castro, histórico corresponsal de El Ideal Gallego en la villa

Víctor Castro, a la derecha, recibe un trofeo por su labora en el fútbol Archivo El Ideal Gallego

El pasado 24 de noviembre falleció a los 90 años Víctor Castro, histórico periodista de El Ideal Gallego e ilustre sadense.

El municipio despidió al día siguiente a quien con su trabajo se convirtió en cronista de la vida del concello hasta su jubilación.

Víctor Castro era "de Sada de toda la vida", señalan los que más lo conocieron, y ello lo convirtió en el corresponsal en la zona para El Ideal Gallego durante muchos años.

Víctor Antonio Castro Babío Más información

El periodista era muy conocido en el municipio y entre su amplio tejido asociativo, así como en el mundo del fútbol, ya que dedicó muchas horas a los veteranos después de su jubilación en el periódico, que cerró primero dejando la redacción y, más tarde, tras colgando definitivamente la pluma tras escribir las crónicas desde su 'Atalaya Mariñana'.

Víctor Castro fue enterrrado el martes 25 en el cementerio de Sada tras una misa en la capilla del tanatorio. Hasta allí se acercaron algunos de sus excompañeros de El Ideal Gallego, amigos y numerosos vecinos de Sada, que expresaron sus condolencias a su esposa, Quirula Cividanes, sus hijos Víctor Manuel y Marta, hijos políticos y su nieto Víctor.