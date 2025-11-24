Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada anima a sus vecinos a comprar en el pequeño comercio

Redacción
24/11/2025 19:56
Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada
Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada
Cedida

Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, animan a toda la gente a seguir consumiendo en el pequeño comercio en la última semana de la campaña “Ti fas grande o pequeno comercio de Sada”, que acaba este 30 de noviembre. Esta campaña, que reparte premios como tote bags, bolígrafos, paraguas,...y 3 vales de 100€ para gastar en los 29 comercios participantes, surgió a petición de ACESADA a la concejalía de Promoción Económica, la cual aceptó hacerla para todo el tejido empresarial de Sada.

Desde que empezó el pasado días 15, está teniendo mucha aceptación por parte de los clientes, según transmiten los comerciantes, ya que junto a la campaña de Merca Na Vila de la Diputación de A Coruña, es un hándicap para animar a comprar en el pequeño comercio y dar vida a nuestro pueblo y junto al Black Friday de esta semana esperamos una mayor afluencia de clientes, que ya pueden adelantar las compras navideñas.

Te puede interesar

El ideal gallego

Abegondo presentará recurso contra la subestación eléctrica autorizada por el Gobierno
Redacción
Palomo Spain y Ramón Santos tras el mostrador de La Crisálida

Palomo Spain se deja ver por La Crisálida de A Coruña
Andrea López Ramos
El ideal gallego

Guía completa de la Navidad en A Coruña
Redacción
Una grúa coloca una de las estructuras que conforman la pasarela interior entre estaciones

Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan con la construcción de la pasarela entre estaciones
Dani Sánchez