Sada anima a sus vecinos a comprar en el pequeño comercio

Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada Cedida

Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, animan a toda la gente a seguir consumiendo en el pequeño comercio en la última semana de la campaña “Ti fas grande o pequeno comercio de Sada”, que acaba este 30 de noviembre. Esta campaña, que reparte premios como tote bags, bolígrafos, paraguas,...y 3 vales de 100€ para gastar en los 29 comercios participantes, surgió a petición de ACESADA a la concejalía de Promoción Económica, la cual aceptó hacerla para todo el tejido empresarial de Sada.

Desde que empezó el pasado días 15, está teniendo mucha aceptación por parte de los clientes, según transmiten los comerciantes, ya que junto a la campaña de Merca Na Vila de la Diputación de A Coruña, es un hándicap para animar a comprar en el pequeño comercio y dar vida a nuestro pueblo y junto al Black Friday de esta semana esperamos una mayor afluencia de clientes, que ya pueden adelantar las compras navideñas.