Pedro Blanco reivindica desde el Pazo de Meirás el compromiso con la memoria democrática en Galicia

Pazo de Meirás

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado este jueves desde el Pazo de Meirás los 50 años de democracia en España, al tiempo que ha subrayado "la valentía colectiva" que condujo "hasta el país plural, próspero y abierto que hoy" es España.

El delegado ha aprovechado este 20 de noviembre y desde un lugar que "representa tanto" para la comunidad para "reafirmar el compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez "con la memoria democrática, con la verdad, con la reparación y con la dignidad de las víctimas y de sus familias".

En esta línea, ha proclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está dando pasos firmes para poner voz donde antes hubo silencio", recordando que ya se está avanzando en la declaración del Pazo de Meirás, de la Illa de San Simón y de la ciudad de Ferrol como Lugares de Memoria Democrática.

"Defender la democracia es ampliar derechos y construir una sociedad más cohesionada y ese es nuestro compromiso hoy y todos los días", ha afirmado, al tiempo que ha destacado el trabajo que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con el ministro, Ángel Víctor Torres a la cabeza, está desarrollando en Galicia.

Lugares de Memoria Democrática

En esta línea, ha recordado que se incoaron los expedientes para declarar el Pazo de Meirás, la Illa de San Simón y la ciudad de Ferrol como Lugares de Memoria Democrática.

Asimismo, ha enfatizado que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha invertido en Galicia más de 500.000 euros desde 2020, destinados a exhumacioness, investigaciones y publicaciones, un 50% canalizado a través de la Xunta.

Finalmente, ha citado el convenio con la USC, dotado con 200.000 euros, para elaborar el censo gallego de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, desarrollado por el grupo Histagra, que desde 2021 trabaja también en la localización y exhumación de desaparecidos.