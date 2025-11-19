Mi cuenta

Sada

Xabier Fortes, en Sada: 'La Noche en 24 horas' se emite desde Meirás

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/11/2025 11:36

Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco,  RTVE realizará especiales informativos en todos sus canales, y 'La Noche en 24 horas' se emitirá desde Meirás.

Así lo indican desde el Ayuntamiento de Sada, que explican que todos los espacios estarán dedicados "ao que supuxo o fin da ditadura e o inicio da democracia" a los que se suman otros contenidos elaborados por RTVE con el título '20-N. 50 Años del Gran Cambio'.

Xabier Fortes y su equipo se trasladan esta misma noche a la residencia de verano del dictador, desde la que se emitirá por primera vez un programa por televisión, añaden desde el Ayuntamiento de Sada.  

En el espacio, de carácter especial, en directo y monográfico, varios expertos analizarán lo ocurrido durante los casi cuarenta años que se alargó la Dictadura de Francisco Franco.

Estarán, entre otros, analistas e historiadores, como Julián Casanova,  autor de la última biografía sobre Franco, además del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Sada, Óscar Benito Portela

Asimismo, Xabier Fortes recorrerá con el historiador Lorenzo Fernández Prieto los escenarios más simbólicos del franquismo.

