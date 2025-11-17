Mi cuenta

El Ideal Gallego

Sada

Sada emprende una campaña de impulso al comercio coincidiendo con el Black Friday

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/11/2025 12:41
Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada
Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada
Cedida

‘Ti Fas Grande o Pequeno Comercio de Sada’. Con este eslogan, el área municipal de Promoción Económica ha emprendido una campaña, en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (AceSada) que se desarrollará hasta el día 30 de noviembre, coincidiendo con el Black friday, con vales, que se sortearán entre los clientes, y regalos de merchandising del Comercio de Sada. 

Casi una treintena de establecimientos (29) sadenses de distintos sectores se han unido a esta iniciativa, que el municipio estrena este 2025: A de Pedro, Badana, Bertha Hogar, Caléndula Estética, Caléndula Herbolario, Calzados Gabriel, Ciclos Paco, Detalles, Ferrsada, Hábitat Floristas, La Lola, La Tienda de Fely, Librería López, Mave Studio, Meniños, Merce, Miluzzete, Nai Concept Store, O Teu PC, Pausa, Pescadería Montse, Pescadería O Cangrexo, Sheanart, Slowgrans, Supermarket Sada, Trébol, Val Casa Decó, Vilas Hermanos y Young Energy. 

La campaña, según explicaron desde Promoción Económica, “consiste na aportación de material promocional (agasallos, cartaces e flyers), visualización da campaña en medios dixitais e en soporte físico, así como un importe económico en forma detres-vales agasallo por importe de 100 euros cada un”. 

