El mar de Sada contará su historia: así avanza el museo de Os Patexeiros

Portos de Galicia avanza en el expediente del ecomuseo de embarcaciones tradicionales de Sada. Este organismo adscrito a la Consellería do Mar de la Xunta, somete a información los trámites de la concesión administrativa para la instalación de un pantalán de atraque y una oficina desmontable de divulgación de la cultura marítima, los dos elementos que conforman el denominado que Ecomuseo Flotante do Porto de Sada, que impulsa la Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros.

Este embarcadero, que se situará en a en el interior de la lámina de agua integrada en la zona de servicio de la dársena, estará destinado al amarre y la visita a las naves históricas con las que cuentan actualmente el colectivo y sus socios, que son alrededor de una decena, incluidas una chalana, una buceta, una trainera y una dorna, como contempla la documentación remitida a Portos de Galicia.

La iniciativa de Os Patexeitros pasa por crear un museo vivo, un espacio sobre el agua para conectar el municipio y los sadenses con la tradición y la esencia marineras de Sada.