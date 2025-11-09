El mar de Sada contará su historia: así avanza el museo de Os Patexeiros
Portos de Galicia avanza en el expediente del ecomuseo de embarcaciones tradicionales de Sada. Este organismo adscrito a la Consellería do Mar de la Xunta, somete a información los trámites de la concesión administrativa para la instalación de un pantalán de atraque y una oficina desmontable de divulgación de la cultura marítima, los dos elementos que conforman el denominado que Ecomuseo Flotante do Porto de Sada, que impulsa la Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros.
Este embarcadero, que se situará en a en el interior de la lámina de agua integrada en la zona de servicio de la dársena, estará destinado al amarre y la visita a las naves históricas con las que cuentan actualmente el colectivo y sus socios, que son alrededor de una decena, incluidas una chalana, una buceta, una trainera y una dorna, como contempla la documentación remitida a Portos de Galicia.
La iniciativa de Os Patexeitros pasa por crear un museo vivo, un espacio sobre el agua para conectar el municipio y los sadenses con la tradición y la esencia marineras de Sada.
Un año de viento a favor para la entidad que defiende la tradición marinera del municipio
Os Patexeiros entregó las distinciones correspondientes a las actividades desarrolladas este año, desde el primer curso de vela solo para mujeres ‘Rumbo á Igualdade’ hasta la Copa Balbina y la Ecoregata Patexeira.
“Nun ano especialmente frutífero para a nosa asociación, no que as nosas arelas de contar cun peirao tradicional para as embarcacións están máis preto de facerse realidade”, expuso la encargada de conducir el acto, al que asistieron el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez vidal, y el alcalde sadense, Benito Portela Fernández, y que se celebró en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Sada.
Desde la entidad expresaron “o noso máis sincero agrademento” a la Xunta, al GALP y al Gobierno de Sada “polo apoio prestado nestas actividades, coas que pretendemos non só reforzar o vínculo histórico que esta vila mantivo sempre co mar, senón tamén ampliar o abano de iniciativas culturais e deportivas que se desenvolven ao seu redor", añadieron Os Patexeiros. Los premios de la ecoregata los realizaron los alumnos de alfarería de Aspace.