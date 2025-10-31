Portela muestra a la delegada de la Xunta los terrenos "para levantar a primera residencia pública" de Sada
El alcalde, Benito Portela, acompañó a Belén do Campo en su visita a la Galiña Azul de Mondego, una de las dos escuelas infantiles de las que dispone Sada.
Allí, la delegada de la Xunta destacó “o liderado de Galicia na escolarización de 0 a 3 anos, que supera xa o 65%”. Un éxito que la representante autonómica valoró como el resultado "da aplicación do programa de gratuidade impulsado pola Xunta de Galicia que destina 65 millóns de euros anuais a esta medida que supón un aforro medio de máis de 3.000 euros por curso para as familias galegas", expuso do Campo.
La Galiña Azul de Mondego, inaugurada hace algo más de un decenio "nun terreo adquirido polo Concello de Sada", comparte espacio con el centro de día para mayores, "un ámbito que reflicte o compromiso municipal coa atención ás persoas e coa creación de servizos públicos de proximidade", explicó el Ayuntamiento de Sada.
Así, durante la visita, el alcalde mostró a la representante autonómica “os terreos que o Concello de Sada poría a disposición da Xunta para levantar a primeira residencia pública de maiores en Sada”, tal y como acordó la corporación sadense, y "con estes tres equipamentos —escola infantil, centro de día e futura residencia— configuraríase un espazo municipal dedicado á política social, no que se complementarían servizos e recursos orientados a mellorar a atención ás persoas maiores e ás familias con nenos e nenas pequenas", manifestó Benito Portela.