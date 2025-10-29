Indignación de Sada ante la 'oscura' nueva catalogación de la Batería de Corbeiroa

Vista aérea de la zona en la que se encuentra la batería de Corbeiroa con la playa de Sada a la izquierda Archivo El Ideal Gallego

La Asociación de Vecinos de la Obra de Sada cuestiona lo que califica de 'inacción' y 'oscurantismo' en el BIC de la Batería de Corbeiroa.

El colectivo expresó su sorpresa y malestar tras conocer la nueva catalogación de BIC del litoral de Galicia por parte de la Xunta. Así denuncian que, "dejando a un lado la denominación de 'Castelo de Punta Corveira" cuando ese no es su nombre, la controversia reside en el apartado dedicado al nivel de conservación de este enclave de considerable valor histórico: "Los vecinos nos hemos quedado perplejos ante la escueta descripción del grado de conservación del BIC de Corbeiroa, que aparece con el simple e inusual epígrafe en castellano de 'no procede", denuncia la Asociación de la Obra.

"Nos preguntamos -añaden- si los arquitectos y técnicos encargados de la redacción del catálogo tuvieron realmente la posibilidad de acceder al BIC de Corbeiroa", señala un portavoz de la entidad vecinal de Sada.

La Valedora do Pobo atiende la denuncia sobre la situación de Corbeiroa: "La ciudadanía tiene derecho a visitar este BIC" Más información

En este sentido, consideran que "si la respuesta es negativa y el equipo redactor ha catalogado un bien sin siquiera haber podido inspeccionar su estado de conservación in situ, estaríamos ante una situación de extrema gravedad que pondría en tela de juicio la seriedad del proceso", alertan desde Sada.

La indignación de la Asociación de Vecinos de la Obra aumenta al constatar que el catálogo no contempla en el apartado de medidas a realizar la obligatoria servidumbre de tránsito para Corbeiroa.

Un BIC en riesgo y ninguna respuesta: así nació la ‘República Senderista de Corbeiroa’ Más información

El colectivo recuerda a las administraciones que los Bienes de Interés Cultural (BIC) ubicados en dominio público marítimo terrestre "deben contar con un paso de acceso abierto para el disfrute de la ciudadanía" e insiste en que "este olvido no es casual" porque es una reivindicación constante del asociacionismo de Sada y Bergondo.

"Un catálogo que no incluye esta servidumbre de tránsito, legalmente exigible, está incumpliendo la normativa y perpetuando la inaccesibilidad a un bien que es de todos", sentencian los responsables de la entidad, que hacen un llamamiento "directo y urgente" al Ayuntamiento de Sada al Ayuntamiento de Sada, ya que el catálogo de la Xunta "sitúa claramente este BIC dentro del municipio sadense", para que dé "una respuesta clara y medidas concretas" para Corbeiroa.

"Queremos saber qué acciones inmediatas va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Sada para subsanar las deficiencias y contradicciones de este catálogo, garantizar el cumplimiento de la ley de costas en materia de accesos y, lo más importante, asegurar la conservación y el disfrute público de la Batería de Corbeiroa.

Asimismo, la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra exige una rectificación de la catalogación en lo que se refiere al nivel de conservación y la inclusión de la servidumbre de tránsito, y anuncia que estudiará todas las vías legales para forzar el cumplimiento de la legislación patrimonial y de costas en Punta Corbeiroa.