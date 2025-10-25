La humanización del Parque do Porto de Sada sale a licitación por 215.477,18 euros

Recreación de cómo será el nuevo Parque do Porto de Sada Cedida

El Ayuntamiento de Sada acaba de publicar en la Plataforma de Contratos del Sector Público la licitación de las obras de humanización del Parque do Porto de Sada, incluidas en el POS de la Diputación de A Coruña, “cun orzamento de 215.477,18 euros e seis meses para a execución”.

La idea es transformar este área en un espacio “máis verde, accesible e integrador”, conectado con el paseo y adaptado a todas las edades a traés de un diseño que “prevé a creación de tres áreas diferenciadas -nenos, adolescentes e maiores-, a instalación de novos xogos e equipamento, e a mellora do mobiliario urbano, con bancos, mesas, papeleiras, fontes e renovación da iluminación”, explican desde el Gobierno de Sada.

El alcalde, Benito Portela, señaló que esta actuación “forma parte da aposta continua do Goberno local pola recuperación e humanización dos espazos públicos, facendo de Sada unha vila máis amable, verde e accesible para veciños e visitantes”.

Toda la información de esta licitación está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sada y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 13 de noviembre de 2025.