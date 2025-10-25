El CAS organiza la XII Carreira da Auga a beneficio de Unicef el domingo día 2 de noviembre
El Club de Atletismo Sada (CAS) presentó en la Sala Luis Seoane del Museo Carlos Maside una nueva edición de la Carreira da Auga. Un evento solidario a favor de Unicef que se celebrará el domingo, día 2 de noviembre en las calles del casco urbano sadense, con salida y meta en las inmediaciones de la Casa da Cultura Pintor Lloréns.
En el acto intervinieron el alcalde, Benito Portela y la edil Rebeca Mouriño; María Montalvo, de Unicef, y el presidente del CAS, Fernando Míguez.
El evento, que organizan el CAS y el Ayuntamiento de Sada, está abierto a todas las edades, pensado para disfrutar del deporte y la solidaridad, con la intención de recaudar fondos para Unicef y apoyar sus acciones a favor de la infancia en todo el mundo.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 29 de octubre en www.championchipnorte.com y hasta media hora antes de la carrera en los exteriores de la Casa da Cultura Pintor Lloréns.