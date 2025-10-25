El CAS organiza la XII Carreira da Auga a beneficio de Unicef el domingo día 2 de noviembre

La XII Carreira da Auga de Sada se presentó en el Carlos Maside Cedida

El Club de Atletismo Sada (CAS) presentó en la Sala Luis Seoane del Museo Carlos Maside una nueva edición de la Carreira da Auga. Un evento solidario a favor de Unicef que se celebrará el domingo, día 2 de noviembre en las calles del casco urbano sadense, con salida y meta en las inmediaciones de la Casa da Cultura Pintor Lloréns.

En el acto intervinieron el alcalde, Benito Portela y la edil Rebeca Mouriño; María Montalvo, de Unicef, y el presidente del CAS, Fernando Míguez.

El evento, que organizan el CAS y el Ayuntamiento de Sada, está abierto a todas las edades, pensado para disfrutar del deporte y la solidaridad, con la intención de recaudar fondos para Unicef y apoyar sus acciones a favor de la infancia en todo el mundo.

Cartel de la Carreira da Auga 2025

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 29 de octubre en www.championchipnorte.com y hasta media hora antes de la carrera en los exteriores de la Casa da Cultura Pintor Lloréns.