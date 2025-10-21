La Asociación Suárez Picallo de Sada vuelve a dar voz a los que recuperaron Meirás

Imagen inicial del documental ‘Meirás, cambio de relato’, de la Asociación Suárez Picallo Documental

La Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo acaba de presentar ‘Meirás, cambio de Relato’. Un documental de una media hora de duración dividido en cinco apartados que, tras el éxito de su estreno en el Ayuntamiento de Sada, está disponible en su canal de YouTube.

Con el compromiso de examinar todo el camino, desde las movilizaciones de la sociedad hasta la sentencia de 2020, e incluso adelantarse a aquello en lo que tendría que convertirse el inmueble, sus autores contaron con voces más que autorizadas, actores esenciales en el proceso, como el investigador sadense Carlos Babío; el expresidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH ) de A Coruña, Manuel Monge; la integrante de ‘Os 19 de Meirás’, Silvia Seixas; el exalcalde Abel López Soto y el actual mandatario municipal, Benito Portela, así como con Juan Pérez Babío, afectado por el expolio y testigo en el juicio contra los herederos de Franco, y con Goretti Sanmartín, entonces vicepresidenta de la Diputación de A Coruña.

En un primer apartado se abunda en el proceso de reivindicación para la devolución del pazo al patrimonio público, mientras que en el segundo se analiza cómo toda esa reivindicación social se traslada al ámbito institucional y por primera vez en la historia de Galicia: “Unha decisión que co traballo comprometido de moitas persoas implicadas no proceso, permitiu que avanzase e se dera traslado a outras instititucións”, explican desde la Asociación Suárez Picallo.

El tercer apartado está dedicado a la inmensa tarea de investigación realizada durante años desde el movimiento memorialista y a su necesaria divulgación social, que resultará imprescindible “non so para o coñecemento público do que realmente acontecera en Meirás en relación co espolio do pazo, senón tamén como aportación probatoria no xuizo pola reclamación da propiedade” por la Administración del Estado.

El juicio, celebrado en A Coruña en el verano de 2023, centra el apartado cuarto, así como la histórica sentencia de 2 de septiembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que obligaba a los descendientes del dictador a devolver Meirás.

En un último apartado del documental, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Sada y de la Diputación de A Coruña, sus autores se detienen en reflexionar sobre el futuro, sobre los usos que se le pueden dar o no a la que sirvió de residencia veraniega de la Jefatura del Estado.