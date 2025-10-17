Sada aspira a reactivar su compañía de teatro municipal... y busca actores

Auditorio de la Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada Concello de Sada

Una nueva compañía de teatro en Sada. Con esta idea, con la que se rescata una actividad iniciada hace más de veinte años, el área de Cultura y Normalización Lingüística organiza un casting que se desarrollará los días 22 y 29 en el auditorio de la Casa da Cultura Pintor Lloréns. Así que, atención a los amantes de la escena y los aplausos, que tienen la oportunidad de volver a subirse a las tablas y revivir el éxito de los 2000, cuando los sadenses mostraron a toda el área coruñesa sus extraordinarias cualidades interpretativas, que por algo son conciudadanos y herederos culturales de Manuel Lugrís Freire.

El municipio, que en los últimos años ha dado sobradas muestras de admiración y compromiso con su ilustre vecino, cuyo nombre llevan los Premios de la Mostra de Teatro Afeccionado de Sada, ha decidido avanzar todavía más en este 2025.

Así, de la misma manera que la escuela de música es caldo de cultivo para la banda municipal, pretende que la de teatro lo sea de la compañía ahora en ciernes y, a través de ella, ofrecer un espacio donde aprender y un escaparate donde mostrarse a los intérpretes aficionados y, al mismo tiempo, seguir evocando a su dramaturgo más importante, al máximo representante del teatro social en Galicia.

Los interesados en acudir al casting y convertirse en actor o actriz solo tienen que consultar la web municipal, descargar el modelo de inscripción y cubrirlo con sus datos y, a continuación, recibirán un correo electrónico confirmando el día y la hora de la selección, detallan desde Cultura de Sada.

Eso sí, para integrar la compañía se requiere un compromiso: acudir a los ensayos de los miércoles en la Pintor Lloréns. “La idea es seguir el modelo de la escuela de música, que nutre de talento la banda municipal”, explica el titular de la Concellería de Cultura e Normalización Lingüística, Marcos Villar, quien adelanta un importante movimiento de alumnos de cara al nuevo curso de la Escuela de Teatro de Sada. Por eso, una vez recuperada la compañía, además de conciertos, habrá monólogos, comedias... mucho teatro en Sada.