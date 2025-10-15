Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

La Valedora do Pobo atiende la denuncia sobre la situación de Corbeiroa: "La ciudadanía tiene derecho a visitar este BIC"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/10/2025 10:24
Restos de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa
Restos de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa
Memoria de Sada

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja presentada por la Asociación de Veciños da Obra de Sada por el deterioro y abandono del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Batería de Corbeiroa.

Además, insta la Xunta a dar explicaciones en un plazo de 15 días, aportando un informe sobre la situación del enclave, en el límite entre Sada y Bergondo.

El colectivo vecinal considera “insuficientes” las explicaciones de las administraciones, ya que —según denuncian— no existe actualmente ninguna partida presupuestaria destinada al acondicionamiento ni al mantenimiento del BIC.

Además, la asociación reclama que se garantice el acceso libre y público al lugar, tal y como establece la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, algo que en la actualidad no ocurre debido a que el acceso a través del Albergue Juvenil de Gandarío permanece cerrado.

 “La ciudadanía tiene derecho a visitar este bien cultural, que debería ser un referente turístico y patrimonial de Sada y Bergondo”, destacan desde la Asociación da Obra. 

Los residentes insisten en que “todas las administraciones deben ir de la mano” para recuperar y poner en valor el conjunto histórico de Corbeiroa, cuya rehabilitación supondría, aseguran, “una importante oportunidad cultural y turística para toda la comarca”.

Los restos de la antigua defensa están invadidos por la maleza y con los muros presentan varias grietas Cedida

Un BIC en riesgo y ninguna respuesta: así nació la ‘República Senderista de Corbeiroa’

Más información

Te puede interesar

Estado actual del Hotel de Pacientes

El Hotel de Pacientes de A Coruña deja ver su esqueleto antes de su adiós definitivo tras más de 50 años de historia
Lucía Crujeiras
José Luis Ábalos

La Fiscalía no pide prisión para Ábalos tras negarse a declarar ante el juez del Supremo
EFE
Firma hipotecas, llaves, casa

El Supremo establece cuándo prescribe el plazo para reclamar gastos hipotecarios abusivos
EFE
Coche de la Guardia Civil

Detenido un hombre por agredir a otro con un cuchillo en Ordes
EP