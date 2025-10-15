La Valedora do Pobo atiende la denuncia sobre la situación de Corbeiroa: "La ciudadanía tiene derecho a visitar este BIC"

Restos de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa Memoria de Sada

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja presentada por la Asociación de Veciños da Obra de Sada por el deterioro y abandono del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Batería de Corbeiroa.

Además, insta la Xunta a dar explicaciones en un plazo de 15 días, aportando un informe sobre la situación del enclave, en el límite entre Sada y Bergondo.

El colectivo vecinal considera “insuficientes” las explicaciones de las administraciones, ya que —según denuncian— no existe actualmente ninguna partida presupuestaria destinada al acondicionamiento ni al mantenimiento del BIC.

Además, la asociación reclama que se garantice el acceso libre y público al lugar, tal y como establece la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, algo que en la actualidad no ocurre debido a que el acceso a través del Albergue Juvenil de Gandarío permanece cerrado.

“La ciudadanía tiene derecho a visitar este bien cultural, que debería ser un referente turístico y patrimonial de Sada y Bergondo”, destacan desde la Asociación da Obra.

Los residentes insisten en que “todas las administraciones deben ir de la mano” para recuperar y poner en valor el conjunto histórico de Corbeiroa, cuya rehabilitación supondría, aseguran, “una importante oportunidad cultural y turística para toda la comarca”.