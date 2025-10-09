El Club de Atletismo de Sada inicia su carrera más ambiciosa: construir la pista que necesita la comarca de A Coruña

Los terrenos para construir la pista, recreada a la derecha, han de tener al menos 25.000 metros CAS

El Club de Atletismo de Sada (CAS) avanza sin vacilación en la consecución de una de sus aspiraciones más antiguas: disponer de unas instalaciones específicas para sus más de cuatrocientos atletas y atender así una necesidad no solo del municipio sadense, sino de todo el entorno metropolitano de A Coruña. Las existentes en la actualidad, tanto en la ciudad, situada en el Campus de Elviña, como en su comarca, la de INEF, en Bastiagueiro, pertenecen a la UDC. “Dependemos de ellos totalmente”, indica Fernando Martínez, presidente del CAS.

En estas circunstancias, confirmado el naufragio de la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sada para construir un módulo en terrenos del CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego, el club ha iniciado una campaña de mecenazgo con la que pretende recaudar fondos para la compra de suelo donde levantar la instalación y, en este camino, cuentan con la colaboración de la institución municipal y de la Xunta, y con un importante aliado, curtido en este tipo de acciones: la Fundación Amare Terra. Una entidad orientada al impulso de los deportes minorizados: disciplinas que, pese a su riqueza técnica, educativa y social, permanecen habitualmente relegadas del foco mediático, institucional o inversor, señalan desde la organización, constituida en 2023.

Además, otro de sus compromisos es la apuesta por un deporte inclusivo e integrador, y también en este caso es una responsabilidad compartida con el CAS.

De esta manera, el club sadense se ha convertido en uno de los primeros clubes en sumarse a Terra Move, la nueva plataforma de micromecenazgo deportivo impulsada por la Xunta y la misma Amare Terra.

Inicios

El anterior intento para dotar Sada de una instalación de atletismo se truncó pese a contar con una asignación aprobada de 1,1 millones de euros desde antes de 2022. El aumento de los costes de construcción tras la invasión de Ucrania y la negativa del Consello Escolar del Barrié de la Maza dieron al traste con la iniciativa y devolvieron a la casilla inicial al CAS.

Desde entonces, el club y el Ayuntamiento de Sada se centran en encontrar un terreno alternativo: “Llevamos más de un año buscando una ubicación viable y, al no haber parcelas municipales adecuadas, la opción es adquirir un terreno privado”, explica Fernando Martínez.

Para esta compra, la entidad emprendió una campaña, que se alargará hasta febrero de 2026, con un objetivo económico de 150.000 euros. Las aportaciones pueden realizarse a través de la web de Amare Terra (www.amareterra.org)

El mecenazgo cuenta con ventajas fiscales para los donantes: “Gracias a la Ley de Mecenazgo, se puede recuperar hasta el 80% de la aportación en la próxima declaración de la renta”, recuerdan desde el CAS.

Por su parte, el Concello de Sada, que mantiene reservados unos 700.000 euros, se ha comprometido a colaborar en la tramitación urbanística, mientras que del asesoramiento técnico en todos los trámites de ocupará la Fundación Amare Terra.

“El compromiso del alcalde siempre ha sido que ese dinero no se iba a perder pero había que buscar otro terreno donde construir la pista”, aclara Martínez. Unos terrenos de un mínimo de 25.000 metros cuadrados que estén comunicados y no sean escarpados y que han empezado a explorar en distintas zonas de Sada.

La idea es construir una pista al aire libre de 400 metros con un módulo cubierto porque “aspirar, aspiramos al máximo, con una grada, y debajo de ella, vestuarios y un módulo”, añade el directivo del club que, en cualquier caso, insiste en que no sería de uso exclusivo para Sada.

“El objetivo –sostienen– es subsanar el déficit de instalaciones de atletismo en toda el área metropolitana de A Coruña”.

La campaña de crowdfunding se alargará unos cinco meses y, aunque no es sencillo, el CAS afronta esta etapa con ilusión: “Llevamos más de quince años peleando por una pista y este puede ser el primer paso para conseguirlo”, asegura Martínez.

“Es una inversión en comunidad, en salud y en el futuro del atletismo gallego” y, en este sentido, “aspiramos a que la titularidad sea municipal o supramunicipal pero que la gestión sea del club, que sea este quien se encargue”, apuntan desde el Club de Atletismo de Sada.

En este momento, el colectivo cuenta con 1.270 socios y 444 licencias, lo que lo convierte en el club con más licencias de Galicia. "Hay clubes con más relevancia, como la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que está en división de honor, va a cumplir cien años, tiene una historia... pero más socios y más licencias los tiene el CAS”.

