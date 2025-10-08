Sada se une a la ‘timbrada’ de Aspace: ‘Ya Toca’ una inclusión real
En el marco de los actos organizados en Sada con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Aspace Coruña reivindicó una estrategia estatal para asegurar una atención adecuada y una inclusión real de los afectados, ya que en ambos casos es imprescindible contar con los recursos adecuados, indican desde Sada.
En la iniciativa, dentro de las acciones de la campaña ‘Ya Toca’ impulsada por Aspace Coruña con la Confederación Aspace, se leyó el manifiesto elaborado con motivo de este 6-O.
La convocatoria contó con la asistencia del alcalde, Benito Portela, y la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, así como con alumnos del Sada y sus Contornos y usuarios de Aspadisol. Los encargados de dar lectura al manifiesto, Henock, Carlos, Chon, Begoña e Yago, dieron paso a una gran timbrada para llamar la atención sobre los mensajes de la campaña entre la ciudadanía de Sada.
“Creemos en una sociedad que vela por las personas que más lo necesitan”, afirmó su presidenta, Carmen Barreiro.
Por su parte, el gerente de la asociación afirmó que es necesario “tener más plazas de residencia y que estas plazas sean compatibles con trabajar o con tener un asistente personal”, declaró Ricardo Iglesias.
En el manifiesto se pusieron de relieve las principales demandas de este Día Mundial de la Parálisis Cerebral:
- Que se reconozca la realidad de las personas con grandes necesidades de apoyo, continuados y personalizados durante toda su vida. El 80% de las personas con parálisis cerebral necesitan apoyos las 24 horas del día, los 365 días del año
- Exigir que se garanticen los servicios especializados en todas las etapas de la vida, desde la atención temprana hasta la etapa adulta y envejecimiento
- Una financiación pública suficiente, estable y sostenida en el tiempo, que permita dar apoyos sin interrupciones, reduciendo las desigualdades entre unas comunidades y otras
- Ampliar plazas en todas las modalidades de centros y servicios de atención
- Impulsar una atención temprana especializada y que se extienda más allá de los seis años
- Desarrollar políticas públicas que fomenten la figura de la asistencia personal
- Acompañamiento permanente a las familias. Ellas no pueden hacerlo todo solas y muchas familias, sobre todo las madres, se ven obligadas a dejar su trabajo para ofrecer esos cuidados