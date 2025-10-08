Sada se une a la ‘timbrada’ de Aspace: ‘Ya Toca’ una inclusión real

El acto se realizó ayer en la avenida de A Mariña Javier Alborés

En el marco de los actos organizados en Sada con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Aspace Coruña reivindicó una estrategia estatal para asegurar una atención adecuada y una inclusión real de los afectados, ya que en ambos casos es imprescindible contar con los recursos adecuados, indican desde Sada.

En la iniciativa, dentro de las acciones de la campaña ‘Ya Toca’ impulsada por Aspace Coruña con la Confederación Aspace, se leyó el manifiesto elaborado con motivo de este 6-O.

Galería ASPACE celebra el día mundial de la Parálisis Cerebral en Sada Ver más imágenes

La convocatoria contó con la asistencia del alcalde, Benito Portela, y la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, así como con alumnos del Sada y sus Contornos y usuarios de Aspadisol. Los encargados de dar lectura al manifiesto, Henock, Carlos, Chon, Begoña e Yago, dieron paso a una gran timbrada para llamar la atención sobre los mensajes de la campaña entre la ciudadanía de Sada.

“Creemos en una sociedad que vela por las personas que más lo necesitan”, afirmó su presidenta, Carmen Barreiro.

Por su parte, el gerente de la asociación afirmó que es necesario “tener más plazas de residencia y que estas plazas sean compatibles con trabajar o con tener un asistente personal”, declaró Ricardo Iglesias.

En el manifiesto se pusieron de relieve las principales demandas de este Día Mundial de la Parálisis Cerebral: