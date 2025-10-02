El comercio de Sada apuesta por la Navidad: sorteos, actividades y dos 'tardeos' en diciembre y enero

Imagen de archivo de una de las muestras de Sada Comercio - Archivo Él Ideal Gallego

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada (AceSada)acaba de dar as conocer a los socios la campaña de Navidad que se desarrollará entre el próximo 5 de diciembre coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, y el día 5 de enero de 2026.

Con esta iniciativa, que estará abierta a los no socios, se pretende "promocionar el comercio local, fomentar la fidelización de nuestra clientela e incentivar las ventas de todo el tejido empresarial de Sada".

La campaña esta dirigida a todos los socios de la entidad, que participan directamente por el mero hecho de pertenecer a la asociación y, como novedad está abierta al resto de comercios previo abono de una cuota a AceSada.

Los interesados se pueden poner en contacto con cualquier miembro de la directiva o a través del correo electrónico infoacesada@gmail.com y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

Los premios se distribuirán entre un primero de 150 euros, dos segundos de 100 y cuatro terceros de 50, para gastar en cualquiera de los comercios participantes en esta campaña de Navidad 2025-26.

Además, por cada socio y no socio que se adhiera a la campaña habrá dos premios de 20 euros cada uno para gastar y se establecen más de 1.000 regalos directos como tote bags, libretas, llaveros o bolígrafos.

Para hacer aún más atractiva la campaña, AceSada apuesta por dos tardeos navideños de 17.00 a 21.00 horas: uno, el viernes 19 de diciembre y otro el viernes 2 de enero de 2026.

En ambos casos, habrá música en directo, actividades infantiles y en el primero la visita de Papa Noel y en el segundo la visita del Paje Real de los Magos de Oriente. Esos días, todos los comercios pondrán ofertas y promociones especiales

En cuanto al sistema de sorteo, se fará un rasca por cada compra igual o superior a 15 euros y todos los premios se podrán gastar o canjear hasta el 31 de enero en los comercios de Sada.

En esta campaña colabora el Ayuntamiento de Sada a través de las concejalías de Promoción Económica y la de Cultura, a las cuales la entidad agradeció "colaboración y predisposición para llevar a cabo esta campaña de Navidad".