Sada

Inauguración de la Casa Museo del pintor Eduardo Fernández Rivas

Con esta apertura, Sada suma un nuevo museo que engrandece nuestro patrimonio cultural

Redacción
27/09/2025 14:45
Casa museo Eduardo Fernández Rivas
Casa museo Eduardo Fernández Rivas

Este sábado se abrieron las puertas de la Casa Museo Eduardo Fernández Rivas, en Fiunchedo 13, el hogar y estudio del pintor y egiptólogo sadense.

El alcalde, Benito Portela, participó en el acto descubriendo la placa conmemorativa y acompañando la visita guiada del hermano X. Farruco. Portela destacó la capacidad de Rivas para repensar la pintura y ofrecer desde Sada una visión diferente del arte.

Este proyecto es fruto del esfuerzo de su familia, que reunió en este espacio la obra de Rivas, con la colaboración del Ayuntamiento de Sada, la Diputación de A Coruña y la Asociación Irmáns Suárez Picallo.

Con esta apertura, Sada suma un nuevo museo que engrandece nuestro patrimonio cultural y que se añade a la intensa actividad cultural de nuestro pueblo a lo largo de todo el año.

