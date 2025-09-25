La nueva depuradora de Sada permitirá dar servicio a más de 30.000 personas desde 2028

Visita de Rueda a la EDAR de Sada

La nueva depuradora de aguas residuales de Sada, cuyas obras empezaron el pasado 1 de junio, permitirá dar servicio a más de 30.000 personas a partir de su puesta en servicio, prevista para 2048.

En una visita a las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Sada, en el puerto pesquero de Fontán, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que es una actuación de las "que no se ven tanto", pero es fundamental y sirve para "dar calidad de vida de verdad" gracias a la limpieza del agua y la eliminación de los vertidos.

Con una capacidad para más de 30.000 personas -Sada actualmente suma 17.000 habitantes y alcanzaría esa cifra hacia 2044-, Rueda ha incidido en que la nueva depuradora sirve "para lo que hay ahora y lo que pueda haber en el futuro".

Se trata de una actuación conjunta con el Ayuntamiento de Sada, en el que la Xunta asume 12,6 millones de euros de las obras y el Consistorio llevará el mantenimiento tras la puesta en servicio, prevista para 2028.

El titular de la Xunta ha enmarcado esta actuación en las nuevas competencias de la Xunta, tras la transferencia de parte de la gestión del litoral.

"No tenía ningún sentido algunas soluciones que nos proponían", ha proseguido y ha dicho que, gracias a la transferencia, se ha logrado que una respuesta "evidente" ahora "no haga falta explicarla": "El autogobierno y tener ese tipo de transferencias, tiene estas ventajas", ha añadido.

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha agradecido la obra y, sobre la capacidad, ha recordado que en verano, al tratarse de un municipio vacacional, ya ronda las cifras de habitantes previstos para la depuradora en su capacidad máxima, por lo que considera que será imprescindible desde el principio.

Ha citado también el compromiso de la Xunta con las obras para evitar el riesgo de inundaciones del río Maior, que pasa por el centro del núcleo de Sada, con 7 millones de euros, de los que la mitad son del Ayuntamiento y la otra mitad, del Gobierno gallego.

La nueva estación depuradora incorpora tecnologías como un reactor biológico que permitirá la trata de un 50 % más de carga contaminante en un 40 % menos de espacio.