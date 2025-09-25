La compleja ampliación de la EDAR de Sada aboca a una duración de dos años y medio

El presidente de la Xunta y la conselleira de Medio Ambiente supervisaron las obras de ampliación de la EDAR sadense

La complejidad de la obra de ampliación de la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de Sada implica que su duración se extienda a dos años y medio, es decir, treinta meses. El dato lo facilitó ayer un técnico durante la visita que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizó al puerto sadense, donde fue recibido, entre otros, por el alcalde, Benito Portela.

El mandatario autonómico, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, comprobó el avance de los trabajos y mejora de la infraestructura, que destacó como ejemplo del compromiso de la Xunta con la calidad de las aguas gallegas.

La actual depuradora lleva en funcionamiento más de 20 años prestando un servicio esencial, pero es necesario adaptarla a la nueva realidad marcada por el crecimiento de la población, especialmente en época estival, y por el aumento de las exigencias ambientales y legales en materia de tratamiento de aguas.

Potencial turístico

Rueda, en ese sentido, apuntó que la inversión en la obra tiene como finalidad “dar calidad de vida en un municipio con un enorme potencial turístico que precisa de este tipo de infraestructuras.

Los trabajos se iniciaron el pasado 1 de junio y cuentan con una inversión de 12,6 millones de euros, asumido íntegramente por la Xunta con financiación del Fondo europeo de desarrollo rural (Feder). La actuación permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de la planta para atender las necesidades de una población de más de 30.000 habitantes en el horizonte de 2044, así como incorporar el tratamiento de los residuos procedentes de fosas sépticas, lo que redundará en una mejora significativa de la calidad ambiental.

Tecnologías avanzadas

El presidente resaltó que la nueva EDAR incorporará tecnologías avanzadas, como son un reactor biológico que incrementará en un 50% la capacidad de carga tratada reduciendo en un 40% el espacio necesario, lo que permitirá multiplicar por más del 240% el agua residual tratada sin aumentar la superficie actual.

Además, explicó que la obra garantiza que Sada podrá enfrentar picos de población sin riesgo para el sistema de saneamiento y minimizar los efectos indeseados en períodos de lluvia intensa. Asimismo, se garantiza la continuidad del servicio hasta que finalice la ampliación. 