Un BIC en riesgo y ninguna respuesta: así nació la ‘República Senderista de Corbeiroa’

Los restos de la antigua defensa están invadidos por la maleza y con los muros presentan varias grietas Cedida

Sada se rebela contra el abandono de los restos del conocido como ‘Castillo de Corbeiroa’. Los restos de una antigua batería de defensa emplazada entre el municipio sadense y el de Bergondo. Uno de los elementos más destacados de su escudo que, según denuncia la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra, está en riesgo de desaparición sin que nadie tome medidas para evitarlo a pesar de tratarse de un BIC (Bien de Interés Cultural).

Así, ante la inacción de las instituciones y tirando de ironía, el colectivo anuncia la creación de la que han nombrado como “República Senderista de Corbeiroa”. Una decisión insólita pero necesaria ante “el absoluto abandono de la histórica batería de costa de Corbeiroa, un Bien de Interés Cultural del siglo XVIII que se cae mientras las administraciones se pasan la pelota unas a otras”, apuntan desde La Obra.

Este enclave, que tanto Sada como Bergondo sitúan en su territorio, se encuentra devorado por la maleza, con muros derrumbándose y en riesgo real de desaparición, y ni la Xunta, ni la Administración del Estado, ni la Demarcación de Costas en Galicia, ni el Ministerio de Defensa, ni las administraciones municipales mencionadas “se responsabilizan”, alertan los residentes, que aseguran haber tocado todas las puertas y enviado cuantas cartas ha sido posible, pero “todas las respuestas han sido evasivas, cuando no puro silencio administrativo”, explica Paris Joel, en representación de la Asociación de Vecinos de La Obra.

Limpieza

La última y única intervención conocida se realizó en 2016. Entonces, la Dirección Xeral acondicionó el entorno con una serie de actuaciones de las que se ocupó la empresa Arce, con la supervisión del arqueólogo Santiago Vázquez Collazo. “Un lavado de cara que no duró ni dos años”, apuntan los vecinos antes de reiterar que “desde entonces, nada, ni un euro más, solo burocracia y silencio”, y esta desidia es lo que ha motivado la intervención del colectivo de La Obra. “La asociación advierte que se reserva el derecho a ejecutar labores de limpieza y puesta en valor del enclave, acogidos al principio de prescripción adquisitiva” o, “dicho de otra manera: si nadie lo quiere, lo reclamaremos nosotros”, añade Paris Joel.

Porque la República Senderista de Corbeiroa “no es una broma”, sino un acto reivindicativo y simbólico para conservar este entorno y poner en valor la historia del ‘Castillo de Corbeiroa’.

“Si el Estado y la Xunta se desentienden, lo haremos nosotros. Corbeiroa no se vende, no se abandona, no se olvida”, declaran desde la directiva de la Asociación de la Obra. “O reaccionan, o la primera microrrepública senderista de Galicia se convertirá en un ejemplo de cómo los vecinos gestionan lo que la burocracia abandona”, añade Paris Joel.

En este sentido, la entidad no descarta llevar a cabo acciones simbólicas con vecinos y voluntarios de Sada y Bergondo, para reclamar la gestión ciudadana del patrimonio histórico de Corbeiroa. “El tiempo corre en contra porque cada día que pasa, la batería se deteriora más, y si no hacen nada, Corbeiroa hablará con voz propia”, sentencian desde Sada.