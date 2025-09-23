Mi cuenta

Sada

Hallan el cadáver del hombre desaparecido en Sada

El operativo de búsqueda se inició el viernes después de haberse dado la voz de alarma

Abel Peña
23/09/2025 13:33
Celso Pérez Regueiro
Celso Pérez Regueiro Cedida

El cuerpo sin vida del vecino desaparecido de Sada ha sido hallado a las 11.30 horas por una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de la localidad.

El operativo de búsqueda del hombre de 73 años se inició el viernes después de haberse dado la voz de alarma. 

La búsqueda contó con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, además de con el apoyo de perros.

Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros y en el momento de la desaparición, llevaba teléfono móvil, dinero en efectivo y vestía una camiseta a rayas y pantalón vaquero. 

