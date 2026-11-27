Un ciclista circula por la calle Bartolomé de las Casas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La relación que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mantiene con las grandes empresas energéticas y de comunicaciones es desde tiempo inmemorial bastante tensa. Y ahora se añade otro episodio que precisamente no ayudará a mejorarla. El regidor aprovechó su intervención en una emisora de radio local para denunciar que Naturgy es la responsable de que dos obras de mejora de las infraestructuras municipales permanezcan paralizadas. Una de ellas incluso, según él, lleva dos meses parada porque no se retiran los postes eléctricos.

Se trata de la construcción de una senda peatonal en la calle Bartolomé de las Casas, en Nós. La otra obra que también sufre retraso por lo mismo es la urbanización del entorno de la piscina y del centro de salud de A Covada, en Oleiros.

Inversión casi millonaria

Cabe indicar que la construcción de la senda peatonal en Nós se inició a mediados de 2025 después de que el Gobierno local alcanzase un acuerdo con la mayor parte de los vecinos para que cediesen el terreno necesario para llevar a cabo la infraestructura viaria.

El proyecto se divide en dos fases. En la primera se opera sobre el tramo que enlaza la glorieta de A Seara y la calle de A Onca y la inversión es de casi un millón de euros. La segunda afectará al trecho que separa A Onca con la calle Armental, completando así los 1,5 kilómetros de la calle.

Según fuentes municipales, con esta actuación se mejorará la seguridad de los vecinos de este núcleo rural de Nós calmando el tráfico.