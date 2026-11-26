incendio oleiros

El Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento de Oleiros extinguió un incendio en un galpón anexo a una vivienda en la calle Fontecuba, en Dexo.

El 112 movilizó el servicio oleirense alrededor de las cuatro y media de esta tarde y hasta allí se desplazó de inmediato una dotación con dos camiones: una bomba urbana pesada (BUP) y una bomba forestal pesada (BFP). También acudieron la Policía Local y la Guardia Civil de Oleiros.

Según explicaron, el fuego se inició mientras se quemaba madera en una lareira y se propagó por toda la estancia, explican desde Oleiros.

Los efectivos emplearon "auga como axente de extinción para controlar e sufocar as lapas" y, una vez controlado el incendio, limpiaron el humo y procedieron a la "revisión con cámara térmica e arrefriamento de rescoldos ata que as medicións nas zonas afectadas deron valores de temperatura ambiente, polo que se deu o incendio por extinguido".

El acceso al galpón quedó precintado debido a los daños causados por el fuego regresando a la base a las 18.00.