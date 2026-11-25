Nueva Junta Local en Oleiros

La Asociación Española Contra el Cáncer retoma su actividad de voluntariado en Oleiros gracias a la incorporación de un nuevo grupo de personas voluntarias comprometidas en la lucha contra el cáncer.

Esta nueva etapa estará formada por en un equipo de cinco personas. Alicia Navarro García, coordinará como presidenta de la Junta Local y estará acompañada por Ignacio Cobian Casal, secretario, y las vocales Amalia Soria Goyanes, Olga M.ª Suárez Lavadores y M.ª Concepción Parada Fiaño.

La recuperación de la actividad en el municipio permitirá reforzar la presencia de la Asociación en Oleiros y acercar a los vecinos y vecinas los recursos que se ponen a su disposición en todo lo que tiene que ver con educación en salud, apoyo y acompañamiento e investigación oncológica.

A través de las Juntas Locales, cuarenta y tres en toda la provincia de A Coruña, el voluntariado acerca a la sociedad las campañas de prevención, informa sobre los servicios gratuitos a disposición de pacientes y familiares (psicología, apoyo social, logopedia, fisioterapia y nutrición) y lleva a cabo la organización de eventos y actividades solidarias.