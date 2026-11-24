Edificio de Hacienda en Oleiros DAVID BALADO GONZALEZ

El Ayuntamiento de Oleiros acaba de incorporar Bizum como nueva modalidad de pago de los tributos municipales, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ofrecer alternativas más ágiles, cómodas y sencillas para realizar los pagos.

Esta nueva opción, explica el Ejecutivo que dirige Ángel García Seoane, está disponible a través de la sede electrónica municipal (sede.oleiros.org), dentro del servicio de pago de recibos, tasas y multas.

De esta forma, los usuarios podrán abonar sus recibos directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de introducir los datos de su tarjeta bancaria.

“Con esta incorporación, o Concello continúa avanzando na modernización dos seus servizos e na mellora da atención á cidadanía, incorporando ferramentas dixitais que permiten realizar xestións administrativas de maneira máis rápida e accesible, evitando desprazamentos e simplificando os trámites”, indican.

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