El mural realizado en el colegio Hijas de Cristo Rey AFUNDACIÓN

Afundación llevó este lunes su proyecto 'Plantando árboles con pinceles' a Oleiros, con la participación de más de 140 estudiantes. El alumnado del Colegio Hijas de Cristo Rey elaboró un mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminantes y decoró bolsas de tela con pinturas ecológicas. La iniciativa se enmarca en el programa de la Obra Social de Abanca 'Educación para la sostenibilidad', primer premio nacional de Medio Ambiente de CECA.

En la actividad, explican desde Afundación, el alumnado "aprende que el uso de este tipo de pigmentos es útil dado su poder de absorción de los gases contaminantes derivados del tráfico y de las industrias, fomentando la creación de espacios escolares ecológicamente más depurados gracias a la implicación de las chicas y chicos del centro".

Una propuesta, abunda la institución, que tiene como objetivo "acercar al estudiantado un mensaje positivo sobre el cuidado del entorno, proponiendo alternativas de ocio que fomentan el respeto al medio natural a través del arte, con una metodología participativa y colaborativa".

Desde que se inició el proyecto en 2021, más de 19.000 escolares y docentes han pintado más de 200 murales en centros educativos de toda Galicia.

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