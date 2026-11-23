Pleno en Oleiros ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en Oleiros presentará en el pleno de este jueves una moción para impulsar la creación del programa 'Agente Tutor' en la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en los centros educativos.

La idea es dotar al municipio "dun recurso especializado, próximo e preventivo que axude a mellorar a convivencia escolar, protexer o persoal docente e acompañar a infancia e a adolescencia ante os novos retos sociais e dixitais: o acoso escolar e o ciberacoso, os riscos derivados do mal uso das tecnoloxías e das redes sociais, o absentismo escolar, o consumo temperán de substancias ou os conflitos de convivencia", declara el portavoz, Jesús Fernández.

Desde la formación socialista destacan que Oleiros cuenta con una amplia población joven, lo que hace necesario reforzar la prevención. Además, señalan que episodios de tensión como el sufrido recientemente en el IES Xosé Neira Vilas -donde un familiar de un alumno agredió, presuntamente, al director- podrían evitarse con esta medida. "Os menores non poden quedar desamparados ante contornas persoais as veces pouco exemplificantes, temos a obriga moral de aportar apoio e respostas", concluye el grupo.

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