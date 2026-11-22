El alcalde de Oleiros con miembros de la ONG Solidariedade Galega AYTO. OLEIROS

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la concejala de Cooperación Internacional, Marga Figueroa, recibieron en el Ayuntamiento a una representación de la brigada médica de la ONG Solidariedade Galega desplazada recientemente a Chiapas, México, a la que agradecieron su "extraordinario traballo".

"En coordinación co persoal do Hospital San Carlos de Altamirano, atenderon a 561 persoas en distintas consultas de anestesioloxía, cirurxía xeral, xinecoloxía, oftalmoloxía e pediatría; realizaron un total de 125 intervencións cirúrxicas nas mesmas especialidades, entregaron 198 lentes e formaron a nove profesionais locais", destacó el regidor.

Los médicos indicaron que con esta misión se buscaba mejorar el acceso a intervenciones quirúrgicas y atención especializada en comunidades rurales e indígenas con escasos recursos. Debido ao illamento no que se atopa a localidade que alberga este hospital resulta moi complicado atopar médicos que poidan traballar no centro", aseguraron.

Este es un proyecto de Solidariedade Galega que financió íntegramente el Ayuntamiento oleirense con 18.884 euros.

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