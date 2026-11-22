Pista de hielo en Perillo AYTO. OLEIROS

Oleiros abrirá la pista de hielo natural situada en la avenida de la II República, en Perillo, el próximo sábado 28, indicó este domingo el Ayuntamiento. La instalación se mantendrá activa hasta el 10 de enero.

Los horarios de la pista en período lectivo serán de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, los viernes de 16.00 a 23.00 horas y los fines de semana y festivos de 11.00 a 22.45 horas. Durante el período de vacaciones de Navidad abrirá de lunes a domingo de forma ininterrumpida de 11.00 a 23.00 horas. Además el 24 y 31 de diciembre la apertura será de 11.00 a 18.15 horas y los días 25 de diciembre y 1 de enero de 18.30 a 22.45 horas. El día de Reyes, 6 de enero, estará disponible de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 23.00 horas.

El acceso al recinto durante media hora tendrá un coste de seis euros, con el alquiler de patines incluido. Los guantes es obligatorio llevarlos de casa. "Igual que os anos anteriores, o Concello de Oleiros mantense en contacto cos colexios públicos de Primaria para organizar diversas saídas onde os nenos e nenas poderán gozar desta atracción antes das vacacións de Nadal. O Concello financiará esta actividade na súa totalidade e no caso de que a dirección dalgún colexio decline a invitación, entregaraselle unha entrada aos nenos e nenas en cuestión", afirma Oleiros.

Por otra parte, desde el 5 de diciembre empezarán a funcionar diversas atracciones en la plaza Esther Pita de Santa Cruz, además de organizarse talleres artísticos, sesiones de animación infantil o actuaciones musicales durante todo el mes.

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