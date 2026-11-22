Raúl Fernández, de The Running Boy, con el castillo de Santa Cruz de fondo JAVIER ALBORÉS

La marca The Running Boy, fundada en Santa Cruz (Oleiros) ha lanzado la promoción de Black Friday más original de la comarca: si alguien se tatúa su logo, le regalan el 100% de la compra.

"Más de 15 personas se tatuaron espontáneamente el icono de la marca, un muñequito corriendo que es mi sello personal y he decidido premiar ese gesto de pertenencia", explica Raúl Fernández, creador de la firma textil con guiños a Santa Cruz y al río Mero, entre otros.

Fotos de diversos tatuajes del logo de The Running Boy THE RUNNING BOY

Para Fernández, que durante 20 años ejerció diversos puestos en el departamento de marketing de Nike, "hay marcas que buscan seguidores o clientes y luego está The Running Boy, que ha descubierto que algunas personas están dispuestas a llevar su logo para siempre en la piel". "Fue un fenómeno inesperado que habla de algo que va bastante más allá de comprar una camiseta o una sudadera: sentirse parte de algo", asegura.

El momento después de correr

La marca está pensada para el ‘after run’, el momento después de correr, en el que Fernández sostiene que "se es mejor persona que antes". Bajo el lema ‘Del noroeste con calma. Nacido en Santa Cruz’, en el pasado sacó una colección limitada dedicada a este núcleo de Oleiros y presentó otra con el río Mero y el color verde como protagonistas.

Una sudadera de la marca THE RUNNING BOY

Durante sus años en Nike conoció a "muchísima gente que corre" y entre los ‘amigos’ de la marca están Edgar Plans –creativo y escultor–, el cantante Leiva, el presentador Raúl Gómez o el dibujante 72kilos, que ya tienen en su poder algunas de las prendas de The Running Boy.

Ahora ha lanzado un particular Black Friday garantizando el 100% del descuento si alguien se tatúa su logo. Pero hay una opción más 'light' para los que rechazan la tinta en su piel, manifiesta Raúl Fernández: "Basta con dibujarse el icono de The Running Boy en la mano, hacerse una fotografía y enviárnosla a la marca. Cada día, y hasta el próximo día 29, regalaremos cinco descuentos del 50% para comprar en toda la web, aplicables a compras de hasta 200 euros", concluye.

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